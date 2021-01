Trabalho home office pode gerar problemas de bem estar físico e mental

A necessidade do isolamento social diante da Pandemia da Covid-19 fez aumentar o número de atividades home office em todo o mundo, inclusive, aqui no Brasil, muitas empresas acabaram adotando a estratégia de forma efetiva, visto os benefícios de economia resultados do trabalho à distância.

Apesar das vantagens, tanto para o empregador, que se abstém da locação de um espaço próprio para as atividades, assim como das demais despesas do imóvel como energia, água entre outras manutenções; como também para o empregado, que não irá precisar enfrentar o trânsito, gastar com transporte e até alimentação; também existem fatores prejudiciais associados ao home office.

Um estudo realizado pela Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos revelou que mais de 64% profissionais de home office apresentaram problemas de saúde física e outros 75% de ordem emocional.

Isso ocorre devido à falta de um espaço adequado no ambiente doméstico para exercer as atividades profissionais.

Além disso, a alteração da rotina pode desencadear alguns transtornos, como por exemplo, o estresse emocional e a ansiedade.

Falta de um espaço adequado

Ainda de acordo com o estudo americano, a falta de um espaço adequado em casa para exercer as atividades profissionais é a principal causa para desencadear os problemas de ordem física e mental dos trabalhadores, pois cerca de 47,6% dividiam o local de home office com outras pessoas.

Apenas este fato já provoca inúmeras consequências prejudiciais às atividades profissionais, como por exemplo:

Falta de concentração

Distração fácil

Dores posturais pela falta de equipamentos ergonômicos (cadeira e mesa)

Baixo rendimento por subdividir tarefas domésticas enquanto trabalha

Outras consequências negativas do Home Office

A indisposição de um ambiente adequado não é o único gatilho, que gera prejuízos à saúde mental e até física dos trabalhadores.

A falta de comunicação com os colegas do serviço e o próprio fato de não conviver mais em um ambiente diferente do de casa, acaba deixando a rotina sem estímulos.

Neste quadro, as mulheres são ainda mais afetadas, visto que tendem a dividir as tarefas profissionais com as rotinas da casa e cuidados com os filhos. E no home office, esse limite entre vida pessoal e profissional acaba sendo ignorado.

Desta forma, consequências como o estresse emocional, depressão e ansiedade podem ser ocasionados.

Como evitar os prejuízos físicos e mentais do Home Office?

Visto que muitas vezes, o home office não é uma escolha e sim uma imposição da empresa ou até necessidade do trabalhador, vale a pena investir em algumas soluções para evitar as consequências negativas do trabalho remoto.

Entre eles, sem dúvidas, o primeiro passo é criar um espaço exclusivo para o trabalho, que pode ser adequado no quarto ou na sala de estar, o importante é que durante as atividades, o trabalhador tenha privacidade.

Os equipamentos também são essenciais para reduzir lesões físicas ocasionadas por má postura, portanto, utilizar uma cadeira e mesa ergonômica é sempre indicado.

Outra dica é tentar seguir a mesma rotina de horários que era feita no trabalho presencial, a fim de manter o rendimento e disposição no dia a dia.