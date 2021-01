Traição de Bibi viraliza na internet e escandaliza até Dedé · .

Bibi (Juliana Paes) será envolvida em um escândalo em A Força do Querer. Para acabar com a carreira de Caio (Rodrigo Lombardi), Irene (Débora Falabella) vazará uma foto da mulher de Rubinho (Emilio Dantas) na porta do apartamento do advogado. O flagra do suposto caso dos dois viralizará, e até Dedé (João Bravo) ficará em choque. O registro insinuará que a ex-manicure trai o marido traficante com o assessor da secretaria de Segurança Pública da novela das nove.

A personagem de Juliana Paes descobrirá que está na boca do povo nas cenas previstas para irem ao ar na próxima quarta (20). “Mãe, você tá na internet”, avisará Dedé, com o celular na mão. Na tela, estará a foto de Bibi na porta da casa de Caio com a manchete insinuando o encontro romântico.

A filha de Aurora (Elizangela) entrará em desespero e começará a se preocupar com a reputação do ex-noivo. A essa altura da trama, a morena terá ido ao apartamento de Caio para lhe contar que foi a responsável por incendiar o restaurante de Dantas (Edson Celulari) para queimar provas contra Rubinho.

O pior pesadelo da rival de Jeiza (Paolla Oliveira) acontecerá. Parte dos personagens lerão a reportagem e questionarão a idoneidade de Caio ao vê-lo metido com a mulher de um bandidão foragido.

“Ah, é por isso que ele tá sempre tentando aliviar o lado da Bibi! Sabe aquela história do incêndio do restaurante? Toda vez que aparece um indício que pode ter a mão dela no incêndio, ele procura desviar. Tá explicado!”, exclamará Dantas para Shirley (Michele Martins).

A fofoca também chegará a Niterói. Cândida (Gisele Fróes) mostrará a imagem para Jeiza. “Não falei pra senhora? Não falei que tinha um interesse pessoal?”, soltará a policial, convencida da ligação obscura entre os dois.

Caio (Rodrigo Lombardi) ficará preocupado

Conversa franca

A bomba também chegará aos ouvidos de Caio. O advogado será alertado por Heleninha (Totia Meireles) sobre o flagra e correrá à casa de Bibi para explicar como ela deve agir caso seja procurada pela imprensa.

Na chegada, o homem da lei encontrará a ex-manicure preocupada. “Eu só vim porque a imprensa vai te procurar pra arrancar uma declaração que eles possam usar de maneira sensacionalista”, pontuará o homem. “Não quero te constranger e te comprometer, você não se relaciona com gente da minha laia”, responderá a amiga de Ritinha (Isis Valverde), tremendo.

Caio consentirá e aproveitará para alfinetar o novo estilo de vida da ex-noiva: “Essa Fabiana que tá na minha frente, eu nunca vi. É completamente estranha pra mim!”, soltará o ex-marido de Leila (Lucy Ramos).

Conselho de amigo

Preocupado com a ex-noiva, o advogado alertará sobre o que Bibi anda fazendo no Morro do Beco e deixará claro que a polícia está de olho nas atividades da personagem de Juliana Paes nas redes sociais. A ex-manicure terá publicado na internet uma foto com um fuzil na mão.

“Obrigada por me avisar. E agora? O que eu faço se me perguntarem algo?”, questionará a morena, preocupada com o rebuliço. “Que você me procurou pra indicar um advogado pro seu marido, mas não foi recebida por mim. É mais fácil pra todo mundo, já que a gente não pode mentir. É o que eu vou dizer também”, finalizará o advogado.

