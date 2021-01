Treinador do Wolverhampton confirma conversas por Willian José, atacante brasileiro

Após muito tempo tendo grande destaque do Real Sociedad, Willian José, atacante brasileiro, está na mira do Wolverhampton, da Inglaterra. Nuno Espírito Santo, treinador do Wolves, confirmou, nesta quinta-feira, que já iniciou conversas para contar com o atacante.

“As negociações estão em curso, mas ainda não há nada assinado. Então eu prefiro não falar muito da situação por enquanto. Quando Willian José for um jogador do Wolves, falarei mais sobre isso, mas ainda não há nada assinado”, explicou Nuno.

A contratação aconteceria em forma de empréstimo com opção de compra ao término do contrato.

No Brasil, Willian José já teve passagens por Grêmio Prudente, Grêmio, Santos e São Paulo. No momento ele defende o Real Sociedad, time por onde atuou 169 vezes e marcou 60 gols.