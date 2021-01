Três anos após tirar Esporte Interativo da TV, WarnerMedia substitui marca de vez · .

A WarnerMedia anunciou neste domingo (17) que substituirá a marca Esporte Interativo de suas transmissões esportivas. A partir de agora, o conglomerado de mídia passará a usar o nome TNT Sports, seguindo a proposta de unificar e valorizar suas marcas. A decisão acontece quase três anos após a retirada dos canais EI da televisão.

Segundo comunicado da empresa, a ideia é renovar e evoluir suas propostas esportivas no Brasil, no Chile e na Argentina, com uma nova perspectiva pan-regional, a fim de fortalecer sua oferta multitelas com uma programação que promova a expansão das ligas nacionais para novos territórios –ou seja, o Campeonato Brasileiro poderá ser exibido para outros países da América Latina, e os torneios chileno e argentino ganharam espaço na grade brasileira.

“Estamos muito orgulhosos de ter dado este passo importante. Agora, reunidos sob a marca TNT Sports, iniciamos uma nova era para nossa divisão de Esportes. Tudo com o objetivo de estar cada vez mais próximo do público, com propostas específicas para cada mercado e com tudo o que os fãs de esportes e futebol desejam e gostam”, comentou Gustavo Minaker, gerente-geral da WarnerMedia no Chile e líder da equipe TNT Sports.

“Compartilhamos a mesma paixão com eles, entendemos quais são seus interesses e por isso vamos em busca de novas oportunidades para seguir crescendo junto com o público de nossa região”, completou Minaker em comunicado divulgado à imprensa.

Na nova proposta, se tornará cada vez mais comum que os talentos brasileiros do antigo Esporte Interativo, como André Henning, Mauro Beting e Jorge Iggor, interajam com os contratados de outros países, casos dos argentinos Hernán Castillo e Juan Pablo Varsky e dos chilenos Gonzalo Fouillioux e Claudio Palma.

“Nossa intenção é trabalhar a integração entre os três países para trazer uma proposta multitelas com foco no engajamento do fã e em potencializar o desenvolvimento do esporte em cada um dos países. Conseguimos chegar ao coração dos fãs e, com esta nova abordagem regional, criamos um produto muito mais sólido e com enorme potencial”, declarou Fabio Medeiros, responsável pelo conteúdo da TNT Sports.

“Vamos capitalizar o melhor de cada país para levar ao público regional, como por exemplo o Match Day, no qual acompanhamos o fã durante todo o dia de jogo de seu time, em todas as plataformas. Outro foco será potencializar a oferta digital, com conteúdos exclusivos e nativos para este meio. Nossa meta é chegar mais perto do fã com todas as coisas boas que ele já conhece sobre nós e com as novas iniciativas que iremos trazer daqui para frente”, continuou Medeiros.

Durante 2021, as partidas do Brasileirão, Uefa Champions League, Uefa Nations League, Série A (Itália), Supercopa Uefa, amistosos europeus e eliminatórias europeias para Qatar-2022 continuarão a ser transmitidos nas telas da TNT e do Space Brasil, agora sob o selo de produção TNT Sports. Já a plataforma digital EI Plus passará a se chamar Estádio TNT Sports.

O lançamento regional da TNT Sports entra em vigor neste domingo (17), com as transmissões da Final da Liga Profissional na Argentina (Boca x Banfield), do Super Clássico Chileno (Colo Colo x Universidad de Chile) e, no Brasil, com Brasileirão (Internacional x Fortaleza) e Série A (Inter de Milão x Juventus).