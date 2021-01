‘Três equipes vão ganhar alguma coisa, uma é o Grêmio’

Ainda vivo na disputa do Campeonato Brasileiro, o Grêmio empatou mais uma partida, nesta quarta-feira (20), desta vez contra o Atlético-MG. Ainda assim, após a partida, o técnico Renato Gaúcho aproveitou para elogiar o seu time.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

De acordo com o comandante do Tricolor, o momento da equipe é excepcional por ainda estar na briga pelo título do torneio e estar, ao mesmo tempo, garantido na final da Copa do Brasil.

“Você vai achar que é sacanagem minha, mas eu considero o momento do Grêmio excepcional. Porque o Grêmio não investe, tem os pés no chão e está colado com grandes clubes que investiram e jogam uma vez por semana. O Grêmio, até três semanas atrás, estava em três competições”, disse.

“Nós sabíamos que poderíamos sair de uma por não aguentar. Mas estamos na final da Copa do Brasil e estamos brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Está ruim? O que está bom para vocês? Eu respeito a opinião de vocês, mas o que está bom e o que está ruim?”, completou.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Além disso, Renato ressaltou que, em todas as competições restantes no final da temporada, somente uma sairá campeã e que o Grêmio conseguirá sair vencedor de uma dessas em que ainda está vivo.

“Não é fácil estar em três competições, mas estamos vivos em duas e estamos em uma final. Na Libertadores, na Copa do Brasil, no Brasileirão, só uma equipe sairá campeã”, afirmou.

“Você tem, basicamente, três equipes que vão conquistar, ainda, alguma coisa. E uma delas é o Grêmio. Se está ruim aqui, imagine nas equipes que jogam uma vez por semana”, finalizou.