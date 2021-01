Três jogos em seis dias e viagens longe do Rio: veja a programação do Flamengo para ‘semana-chave’

Fora do G4 antes de entrar em campo pela 30ª rodada do Brasileiro, o Flamengo terá contra o Goiás, nesta segunda-feira, a oportunidade de retornar à zona de classificação direta à Libertadores e não perder de vista a briga pelo título. Serão três jogos em um intervalo de seis dias nesta “semana-chave” para as pretensões do clube, longe do Rio.

A preparação do Flamengo para o jogo de amanhã será encerrada com treino a iniciar às 9h deste domingo. Após o horário de almoço no Ninho do Urubu, o grupo seguirá para a primeira de quatro viagens na semana, ou, mais especificamente, para Goiânia, onde duelará com o Goiás, no Serrinha.

E a delegação rubro-negra não retornará ao Rio. De lá, logo após o jogo, parte para Brasília, onde treinará no CT do Brasiliense na terça e na quarta-feira. Os comandados de Rogério Ceni estarão na capital federal pois será lá que o time enfrentará o Palmeiras, no Estádio Mané Garrincha – o Maracanã já está à disposição da Conmebol para a disputa da final da Libertadores, no dia 30.

Depois que enfrentar o Palmeiras sob o seu mando, o Flamengo ainda treinará em Brasília na sexta e no sábado. Sábado, aliás, é o dia em que a delegação voltará a utilizar voo fretado para, na parte da tarde, viajar para Curitiba, chegando na véspera do jogo contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

TODA A SEQUÊNCIA FORA DO RIO

Além dos três jogos em seis dias nesta semana que está a iniciar, o Flamengo ainda jogará mais duas partidas consecutivas distante do Rio de Janeiro, totalizando cinco sem pisar no Maracanã.

A sequência completa é a seguinte: Goiás, no dia 18, Palmeiras, no dia 21, Athletico-PR, no dia 24, Grêmio, no dia 28 e em duelo atrasado pela 23ª rodada do Brasileiro, e, por fim, o Sport, dia 2 de fevereiro.

O Rubro-Negro só volta a jogar no Rio no dia 7 de fevereiro, quando terá o clássico contra o Vasco, no Maracanã, enfim, e pela 34ª rodada do Brasileirão, cuja posição do Fla é o quinto lugar, a sete pontos atrás do São Paulo, o líder.

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DESTA ‘SEMANA-CHAVE’



Domingo (17/1) – Treino no Ninho seguido de viagem para Goiânia.

Segunda (18/1) – Jogo contra o Goiás (Serrinha) seguido de viagem para Brasília.

Terça (19/1) – Treino no CT do Brasiliense.

Quarta (20/1) – Treino no CT do Brasiliense.

Quinta (21/1) – Jogo contra o Palmeiras (Mané Garrincha).

Sexta (22/1) – Treino no CT do Brasiliense.

Sábado (23/1) – Treino no CT do Brasiliense seguido de viagem para Curitiba

Domingo (24/1) – Jogo contra o Athletico-PR (Arena da Baixada) seguido de viagem para o Rio.