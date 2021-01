‘Triangular’ do G6 esquenta a rodada do Brasileirão; veja o que está em jogo

A 31ª rodada do Brasileirão promete fortes emoções para os times na briga pelo título brasileiro. Isso porque todos os times do G6 irão se enfrentar. Às 19h15 da quarta-feira (20), Grêmio, 6º colocado, enfrenta o Atlético Mineiro, 3º. Mais tarde, o Internacional, vice-líder, visita o líder São Paulo. No dia seguinte, o Flamengo, 4º na tabela, recebe o 5º colocado, Palmeiras.

A rodada é de extrema importância para o andamento do campeonato, pois a distância do Tricolor Paulista para o Imortal é de apenas sete pontos. Ainda, é importante destacar que algumas equipes desse grupo possuem jogos atrasados.

Grêmio X Atlético-MG

No melhor dos cenários, o Grêmio, que ainda têm um jogo atrasado contra o Flamengo, torce por empates nos dois outros duelos e uma vitória contra os mineiros. Assim, os gaúchos ficariam com 53 pontos, na 5ª posição.

O pesadelo para os gremistas seria uma derrota em casa, e vitórias para Internacional e Flamengo, pois seu rival assumiria a liderança, e os comandados de Renato Gaúcho estariam 9 nove pontos atrás do líder.

Para o Atlético-MG, a melhor das hipóteses seria vencer o Grêmio e torcer por empates nos outros confrontos, pois assim a equipe de Sampaoli estaria apenas 2 pontos atrás do líder, com um jogo a menos, contra o Santos.

No entanto, se perder na Arena do Grêmio, e São Paulo e Flamengo venceram seus duelos, o Galo cairia para a 4ª posição, e ficaria sete pontos atrás do São Paulo.

São Paulo X Internacional

O esperado duelo entre líder e vice-líder. Para o São Paulo, o melhor cenário seria vencer o Inter, torcer por uma vitória do Grêmio e empate entre Flamengo e Palmeiras. Assim, a equipe abriria 4 pontos de vantagem na ponta.

Mas tudo pode piorar se os comandados de Diniz perderem para os gaúchos, e ainda Galo e Flamengo saírem vitoriosos. Dessa forma, o Tricolor ficaria 2 pontos atrás do novo líder, Internacional, e poderia ser ultrapassado por Fla e Atlético, que tem jogos atrasados.

Para o Internacional, vencer o São Paulo é fundamental. E para melhorar, os colorados torcem por vitória do Grêmio e empate entre Flamengo e Palmeiras. Assim, o Inter assumiria a liderança do Brasileirão, com 59 pontos, e teria dois pontos de vantagem para o São Paulo. Os outros times, com jogos atrasados, só poderiam chegar aos 56 pontos.

Por outro lado, se o time de Abel Braga perder, e Galo e Flamengo ganharem, o Inter perderia a segunda colocação e ainda veria o São Paulo abrir quatro pontos de vantagem.

Flamengo X Palmeiras

A “rodada ideal” para o Flamengo seria vencer o Palmeiras, torcer por derrota do Atlético-MG e empate no Morumbi. Dessa forma, o Fla chegaria aos 55 pontos e, se vencer o Grêmio no jogo atrasado, assumiria a liderança.

O pior dos casos para os rubro-negros seria perder para o Verdão, e São Paulo e Grêmio venceram seus confrontos. Caso isso, aconteça, o Flamengo cairia para o 6º lugar e estaria oito pontos atrás do líder São Paulo.

Do lado palmeirense, caso vença o Flamengo e os outros confrontos terminem empatados, o Verdão ficaria com 54 pontos, quatro atrás do São Paulo. E a equipe ainda tem um jogo atrasado, contra o Vasco.

Contudo, se sair derrotado do Mané Garrincha, e São Paulo e Atlético-MG ganharem, a situação do Palmeiras, que estacionaria nos 51 pontos, ficaria complicada para competir pelo título brasileiro.

