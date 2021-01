Em meio à repercussão negativa sobre o comportamento de Lucas Penteado na segunda festa do BBB21, a VPress decidiu que não continuaria a representar o ator ou gerenciar a sua conta no Instagram. Os amigos e familiares do brother assumiram a gestão das redes sociais, lamentando que a decisão foi tomada de forma unilateral –e que o artista é punido “no tribunal online de forma absolutamente desproprocional”.

A agência teria avisado à família sobre a decisão na manhã deste sábado (30), de acordo com comunicado publicado no perfil do jovem no Twitter.

“Lucas errou, e nós não temos medo de assumir! Mas vemos que os erros dele tomaram uma punição no tribunal online de forma absolutamente desproporcional. Não iremos deixar o racismo, a intolerância religiosa e qualquer tipo de violência passar impune”, continua o texto.

“O excesso de álcool não pode ser usado como justificativa para os erros, mas foi um dos motivos que impulsionou os diálogos intensos da noite”, diz a nota de Penteado, seguida pelo vídeo do Raio-X em que o participante reconhece o excesso e se mostra arrependido.

“Não podemos esquecer que a pandemia e o isolamento social trouxeram casos como depressão e ansiedade, quem aqui não se sentiu perdido? Lucas não está ileso com isso e concordou em conversar com a psicóloga depois de trocar uma ideia com Nego Di”, segue o informe.

“Na história do BBB, já ocorreram casos muitos piores, atitudes realmente inexplicáveis, inclusive na última edição. Mas não vimos esse tribunal online nessa proporção. As facas são muito mais afiadas em cima de corpos negros”.

“Nós estamos com Lucas, o que ele precisa é de acolhimento, de ajuda. Esperamos que ele encontre um caminho de paz. Que ele possa mostrar o Lucas que conhecemos aqui fora. Leve, alegre e do bem”, finalizam os amigos e familiares

O . entrou em contato com a VPress, mas até a publicação desta nota a agência de comunicação não havia se pronunciado.

Confira o posicionamento dos amigos e familiares de Lucas Penteado:

