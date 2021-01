Tricolor pode terminar mês sem vencer, o que não acontece desde junho de 2019

O São Paulo pode terminar o mês de janeiro sem ter vencido uma partida sequer. Tudo depende do resultado do confronto do próximo domingo, dia 31, contra o Atlético-GO, em Goiânia, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vindo de uma sequência de seis jogos sem vitória, cinco deles em 2021, o Tricolor pode igualar um feito que não ocorre desde junho de 2019, quando Cuca ainda comandava a equipe. No mês em questão, o São Paulo entrou em campo somente três vezes, somando três empates contra Cruzeiro, Avaí e Atlético-MG, um aproveitamento de apenas 33%.

Já em janeiro de 2021, a quantidade de jogos está sendo bem maior, exatamente o dobro de junho de 2019, o que, em tese, facilitaria a vida do São Paulo por uma vitória no mês, mas o que se viu dentro de campo foi uma verdadeira derrocada da equipe que até pouco tempo atrás liderava o Campeonato Brasileiro com sete pontos de vantagem para o segundo colocado.

Após a virada do ano, o São Paulo foi goleado pelo Red Bull Bragantino por 4 a 2, perdeu para o time reserva do Santos, em pleno Morumbi, empatou com o Athletico-PR, foi novamente goleado, desta vez pelo Internacional, em casa, por 5 a 1, e voltou a empatar com o Coritiba.

Justamente no último dia de janeiro, Daniel Alves e companhia terão a tarefa de iniciar a redenção com a torcida após consecutivos tropeços. Uma vitória sobre o Atlético-GO é extremamente importante não só para evitar com que o mês de janeiro seja marcado apenas por resultados negativos, mas também para não deixar o tão sonhado heptacampeonato nacional escapar. O Internacional abriu quatro pontos de vantagem, é verdade, mas matematicamente ainda há chances de o Tricolor faturar o troféu restando seis rodadas para o fim da competição.