‘Tudo que Mancini pediu, fizemos ao contrário’

No primeiro clássico entre Palmeiras e Corinthians em 2021, goleada alviverde. Com gols de Raphael Veiga e Luiz Adriano, duas vezes cada, os comandados por Abel Ferreira conquistaram três pontos importantes para entrar, de vez, na briga pelo título brasileiro.

Na saída do grama, Fábio Santos, lateral do Timão, afirmou que a equipe fez tudo diferente do que foi pedido por Vagner Mancini.

“Hoje, na verdade, não tirando o mérito do Palmeiras, mas tudo que o Mancini pediu para nós, fizemos o contrário. Marcamos uma linha intermediária, corremos para trás o tempo todo, demos muitas chances para os adversários. A gente tem que conversar entre nós no campo, se acertar. A gente tem que sentir a derrota, não é para falar que isso acontece, não pode acontecer em um clássico”, disse em entrevista ao Premiere.

Desde que retornou ao Corinthians em 2020, Fábio Santos não havia perdido ainda. Mesmo com a derrota, o experiente jogador destacou que o objetivo, que é a Copa Libertadores, não pode ser abalado pelo resultado.

Fábio Santos em ação pelo Corinthians no clássico contra o Palmeiras pelo Brasileirão Rodrigo Coca/Agência Corinthians

“Temos um objetivo, está próximo, sofremos bastante já e não podemos nos abalar, quinta-feira tem jogo importante. Estamos focados na Libertadores, é isso que a gente quer”, complementou o lateral.

O último resultado por quatro gols de diferença do Palmeiras em cima do Corinthians foi em 2004. Na ocasião, pelo Campeonato Brasileiro, o Palestra fez 4 a 0 no Timão.



Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 51 pontos, na 5ª colocação, e a seis do líder São Paulo. Já o Corinthians segue em 9º, com 42.

Na próxima rodada, o Palmeiras terá confronto direto com o Flamengo, no Maracanã. Já o Corinthians recebe o Sport na Neo Química Arena.