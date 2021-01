Tudo sobre o casamento de Camila em Laços de Família · .

Quem gosta de fofoca, barraco e muita confusão não terá do que reclamar nos próximos capítulos de Laços de Família. A novela do Vale a Pena Ver de Novo exibirá as cenas do casamento de Camila (Carolina Dieckmann) e Edu (Reynaldo Gianecchini), mas o grande destaque irá para a humilhação pela qual Capitu (Giovanna Antonelli) passará. A reviravolta na vida da personagem resultará em brigas e muito choro em diferentes núcleos da trama.

Apesar de passar mal constantemente, Camila conseguirá se manter bem em seu casamento. Após jogar o buquê e ver Capitu pegá-lo, a noiva irá embora da festa com o noivo.

Os dois perderão o momento mais bombástico da noite: irritada com a rival, Clara (Regiane Alves) subirá no palco e revelará a todos os convidados que Capitu é uma garota de programa.

A jovem ficará arrasada, e os pais dela ainda mais. Ema (Walderez de Barros) não acreditará no que está acontecendo e até desmaiará de tanto nervoso e tristeza. Capitu e Clara serão levadas para a mesma sala, onde terão uma briga feia.

Até Alma (Marieta Severo) se sensibilizará com o ocorrido. Ela ficará revoltada pelo barraco entre as convidadas da noiva no casamento de seu sobrinho e será grossa com Helena (Vera Fischer). Já em sua casa, a ricaça se acabará de chorar de raiva pelo desastre do evento.

Na novela das seis, Flor do Caribe, outra festa terminará com climão em família. Durante um evento de Dionísio (Sergio Mamberti), Guiomar (Claudia Netto) fará questão de anunciar a todos que Candinho (José Loreto) é filho do idoso, o que o deixará muito sem graça.

Já em Haja Coração, a semana será difícil para Camila (Agatha Moreira). A jovem sofrerá uma tentativa de assassinato de Bruna (Fernanda Vasconcellos) e irá parar no hospital, em coma.

