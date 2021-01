Túlio Maravilha publica vídeo de apoio ao Botafogo

O Botafogo está na lanterna do Campeonato Brasileiro e muito perto do rebaixamento para a Série B. Tanto que a diretoria alvinegra já começou a planejar a próxima temporada. Só que nem todos se deram por vencido. O ídolo do clube, Túlio Maravilha, publicou um vídeo de apoio ao elenco.

“Sei que o momento é difícil mas enquanto há esperança, há vida. Não quero saber dos problemas que estão acontecendo lá dentro, é muito fácil criticar aqui de fora, que não está vivendo o dia a dia dos jogadores. mas agora, diretoria, comissão técnica, jogadores, se unam. São seis decisões, ainda depende de vocês. Um exemplo é o Goiás, que passou o campeonato todo na lanterna e está reagindo. É esse reação que queremos de vocês. Caso não consiga, estaremos unidos com vocês. Quem é botafoguense ama esse clube”, falou.

O Botafogo está na lanterna da Série A, com 23 pontos. O primeiro time fora da zona de rebaixamento está com 35, 12 a mais. Dependendo dos resultados, os alvinegros podem ser matematicamente rebaixados em duas rodadas.