TV flagra Marcelo dando ‘chamada’ em Vinícius Jr. em lance que gerou gol contra o Real Madrid

O vexame do Real Madrid na Copa do Rei ainda segue rendendo fortes repercussões pela Espanha, e agora com dois brasileiros no centro do debate.

Titulares na derrota por 2 a 1 para o modesto Alcoyano, Vinicius Junior e Marcelo foram flagrados pela TV ‘Deportes Cuatro‘ durante uma ‘chamada’ do lateral ao atacante.

Em lance quando a partida ainda era vencida pelos merengues, que saíram na frente com o gol de Eder Militão, o defensor pede atenção a joia ex-Flamengo na marcação José Solbes em cobrança de escanteio.

Na primeira bola alçada na área, o goleiro Andriy Lunin afasta novamente pela linha de fundo.

Na sequência, Marcelo volta a cobrar atenção a Vinicius, gritando para que o atacante não segure Solbes. Voltado ao companheiro, o lateral não percebe quando Ramón López desgarra de sua própria marcação.

É justamente o meia do Alcoyano quem desvia na primeira trave a nova cobrança de escanteio, que acaba encontrando ‘Juni’ Solbes na pequena área, após o jogador sair na frente de Vinicius Junior na marcação, empatando o placar.

O Alcoyano chegou ao gol da vitória já na prorrogação após empate no tempo normal, e justamente com Ramón López.

“Isso é futebol. É muito difícil. Jogamos contra uma equipe da Segunda B (3ª divisão) e, normalmente, temos que ganhar, mas não foi assim. Mas não é uma vergonha. São coisas que acontecem na carreira. Temos agora que assumir a responsabilidade e seguir trabalhando para esquecer isso. É outro dia doloroso para nós, porque não gostamos de perder”, disse Zidane.

“Sou o treinador e a responsabilidade é minha. Assumo como sempre. Os jogadores tentaram. Se tivéssemos feito o segundo gol é outra partida. Goleiro fez duas ou três defesas. A responsabilidade tenho eu. Jogadores tentaram, mas estamos fora. Temos que assumir e eu assumo”.