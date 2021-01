TV Walter Abrahão adquire pacote das eliminatórias com jogos da Seleção Brasileira

Uma enorme surpresa aconteceu nesta segunda-feira. A desconhecida TV Walter Abrahão adquiriu os direitos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 e irá transmitir 56 jogos da competição. A informação foi divulgada pelo “UOL”.

Basicamente inexpressiva no mercado de televisões brasileiras, a TV Walter Abrahão recebe o nome do narrador Walter Abrahão, um dos maiores nomes da narração esportiva da história do futebol brasileiro. O dono é seu filho, Walter Abrahão Filho, que adquiriu a então emissora PlayTV de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do ex-presidente Lula.

A Rede Globo possui direito a transmitir todos os jogos da Seleção Brasileira que sejam realizados em território nacional. No entanto, o pacote adquirido pela TV Walter Abrahão inclui seis jogos do Brasil, que serão realizados fora de casa.

Com um imbróglio de negociar com cada confederação os direitos televisivos de cada seleção, os jogos das Eliminatórias da Copa chegaram a ser veiculados por alguns canais diferentes, como EI Plus e a TV Brasil.

No ar desde maio de 2020, a TV Walter Abrahão vem exibindo eventos esportivos antigos, além de programação variada, que vai de programas adultos até programas com a temática geek.