Twitter bane permanentemente a conta pessoal de Donald Trump

A conta pessoal do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (@realDonaldTrump), foi suspensa de forma permanente pelo Twitter. O anúncio foi publicado na noite desta sexta-feira (8) pela rede social. Uma medida similar também já foi tomada pelo Facebook.

A medida é uma consequência direta dos eventos ocorridos nos arredores e dentro do Capitólio durante uma sessão que posteriormente confirmou a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020. De acordo com a plataforma, as mensagens de Trump continham riscos e poderiam ser interpretadas como uma “incitação à violência”, pois poderia provocar novas manifestações de apoiadores radicais.

A conta de Trump agora aparece como suspensa pela rede social.Fonte: Twitter

O Twitter afirmou ainda que mesmo contas de pessoas de relevância pública e mundial não estão acima de todos os termos de uso da plataforma — sendo que sugestão de atos violentos e a forma com que essas mensagens são recebidas e interpretadas é um dos exemplos considerados mais graves.

Longa briga

A própria rede social já havia silenciado a conta de Trump por algumas horas depois da última quarta-feira (6), mas ele retornou ao perfil com dois tweets que foram considerados a gota d’água: um avisando que não vai comparecer à cerimônia de posse de Biden, em 20 de janeiro, e outro garantindo que seus eleitores serão ouvidos no futuro e não devem ser tratados de forma injusta. O Twitter interpretou as publicações como uma forma de dizer que ele ainda não reconhece a validade do processo eleitoral.

Em outros episódios ao longo das eleições, da pandemia e de protestos parte da campanha Black Lives Matter, o Twitter chegou a reduzir o alcance de algumas postagens e até sinalizar que elas continham opiniões contestáveis, informações falsas ou provocavam violência.

Toda a explicação sobre a suspensão de Trump pode ser lida na postagem feita no blog do Twitter (em inglês). Vale lembrar que ele ainda é o responsável pelo perfil oficial do presidente dos EUA por mais duas semanas, a @POTUS, que será transferida para Biden e terá os seguidores zerados.