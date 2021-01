Two and a Half Man: as 8 melhores participações de celebridades na série

Two and a Half Man é uma das séries de comédia mais polêmica dos últimos anos. Boa parte disso se deve ao mulherengo e misógino protagonista Charlie Harper, interpretado pelo controverso ator Charlie Sheen.

Com uma temática bastante adulta, a série temperou alguns episódios das 12 temporadas com a participação especial de famosos que proporcionaram boas risadas aos fãs do seriado.

Pensando nisso, o Minha Série decidiu separar as 8 melhores participações de celebridades em Two and a Half Man.

8. Mila Kunis

(Fonte: CBS/Reprodução)Fonte: CBS

Após se envolver em polêmicas de violência doméstica e pedidos de salários exorbitantes, Charlie Sheen foi demitido e substituído por Ashton Kutcher. O ator de That ’70s Show fez o papel de Walden, novo protagonista do seriado.

Essa troca oportunizou um encontro especial entre Kutcher e Mila Kunis, que é esposa do ator na vida real. A atriz viveu a personagem Vivian, que simplesmente apareceu na casa de praia dos Harper e trouxe muitos momentos engraçados e piadas envolvendo um possível casamento entre ela e Walden.

Os espectadores que sabiam da relação entre Kunis e Kutcher puderam se divertir bastante com essas piadinhas irônicas e cheias de significados escondidos.

7. Miley Cyrus

(Fonte: CBS/Reprodução)Fonte: CBS

Miley Cyrus, a antiga queridinha da Disney, é outra celebridade que esteve em Two and a Half Man interpretando Missy, uma mulher excêntrica, barulhenta e muito alegre. A personagem foi um enorme sucesso e também teve um breve (e constrangedor) envolvimento amoroso com Jake.

6. Judd Nelson

(Fonte: CBS/Reprodução)Fonte: CBS

O icônico ator de Clube dos Cinco faz o papel do ex-marido de Lindsey, que persegue a ex-mulher e Alan Harper. A atuação de Judd é sensacional e a presença que ele traz ao personagem deixa ainda mais engraçada a cena do café, em que Alan tem ataques histéricos de medo.

5. Hilary Duff

(Fonte: CBS/Reprodução)Fonte: CBS

Hilary Duff, assim como Miley Cyrus, é outra antiga queridinha da Disney que participou da série de comédia. Ela fez o papel de Stacey, uma namorada de Walden histérica, alcoólotra e selvagem que traz bastantes problemas para o protagonista e ótimas risadas para os fãs.

4. Jason Alexander

(Fonte: CBS/Reprodução)Fonte: CBS

Jason Alexander, uma das estrelas de Seinfeld, também esteve em Two and a Half Man com o papel de um cardiologista que conseguia ser ainda mais esquisito que o icônico Geroge Costanza. As cenas com Jon Cryer foram perfeitas e agradaram bastante aos espectadores.

3. Eddie Van Halen

(Fonte: CBS/Reprodução)Fonte: CBS

Quando a série ainda tinha Charlie Sheen no elenco, a participação do icônico músico Eddie Van Halen foi um dos momentos mais memoráveis. A cena foi bem curta: Van Halen sai do banheiro segurando a guitarra e tem uma interação hilária com Charlie. Breve, mas muito marcante para os fãs.

2. Enrique Iglesias

(Fonte: CBS/Reprodução)Fonte: CBS

Enrique Iglesias foi outra celebridade a participar da série com o papel de um dos personagens coadjuvantes mais marcantes e engraçados da história de Two and a Half Man. Fernando, um homem bonito, charmoso e faz-tudo, apareceu em várias oportunidades e fez com que o mundo se apaixonasse ainda mais pelo artista, que também participou de outros filmes e de outras séries.

1. Jeff Probst

(Fonte: CBS/Reprodução)Fonte: CBS

Um dos momentos mais engraçados de Two and a Half Man é quando Jeff Probst aparece completamente nu segurando apenas uma caixa de pizza. O fato só comprova o absurdo que é a série, por ter conseguido convencer o apresentador de Survivor a se submeter a uma cena dessas, mas a ideia foi um sucesso.