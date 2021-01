Uber lança plano de celular pré-pago para motoristas e parceiros

A Uber lançou, nesta quinta-feira (21), um plano de celular pré-pago destinado aos motoristas e entregadores da empresa. A novidade oferece vários benefícios aos usuários, incluindo o uso do app Uber Driver para receber e atender a pedidos sem gastar a franquia de dados.

Intitulado Uber Chip, o serviço de telefonia móvel da startup americana utiliza a rede da Surf Telecom e também dá direito a usar o aplicativo de navegação Waze e o WhatsApp de maneira ilimitada, não descontando do plano de internet cuja franquia é de 9 GB por mês.

De acordo com a companhia, o plano de celular pré-pago da Uber inclui ligações ilimitadas para telefones fixos e móveis de todas as operadoras e para qualquer lugar do país, usando o código 41 (TIM), além de 100 SMS gratuitos por mês. Há ainda outras vantagens, que variam conforme a categoria do usuário no programa Uber Pro.

O plano é exclusivo para motoristas e entregadores do app.Fonte: Unsplash

Para o CEO da Surf Telecom Yon Moreira, a parceria com o app de transportes vai gerar diversas oportunidades para ambas as empresas. “Desenvolvemos um plano de celular focado nos parceiros da Uber e, por isso, acreditamos que essa parceria traz um enorme potencial de expansão da base de clientes da Surf em todo o Brasil”, comentou.

Já disponível em São Paulo

Inicialmente, o Uber Chip estará disponível somente para os parceiros da Uber na cidade de São Paulo, em planos trimestrais que custam de R$ 60 (ou R$ 20 mensais) a R$ 150 (ou R$ 50 por mês), conforme o nível do usuário no programa Uber Pro.

A contratação pode ser feita na seção “Uber Pro” do app Uber Driver, onde acontece todo o gerenciamento do plano. Há opção de pagamento por cartão de crédito, no débito, cartão pré-pago e boleto bancário.

Segundo a startup, a expectativa é de que o plano seja comercializado em todo o Brasil ainda este ano.