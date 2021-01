Ubisoft e PlayStation anunciam campeonato de Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege, game de ação estratégica, completará 5 anos em 2021. E para comemorar a data, a Ubisoft e a PlayStation se uniram para organizar um campeonato que dará cinco PS5 e cinco Headsets Sem Fio Pulse 3D Sony para a equipe vencedora.

A 1ª Copa PlayStation de Rainbow Six Siege já está aberta para inscrições pela internet. Jogadores poderão inscrever seus times até o dia 22 de janeiro através deste link. O torneio, que será todo online, ainda contará com a presença de Fred, do Desimpedidos, e Anderson Silva, ex-lutador do UFC. Eles serão responsáveis por apoiar e representar duas das quatro equipes finalistas cada um, em 30 e 31 de janeiro, data das finais.

Rainbow Six Siege terá torneio realizado em parceria com a Ubisoft e a PlayStation BrasilFonte: Microsoft

Os dois também engajarão com a comunidade por meio de suas redes sociais e em vídeos oficiais do torneio. Nas transmissões das finais também serão sorteador códigos do jogo para os espectadores.

O torneio de Rainbow Six: Siege será transmitido com a participação de talentos do game, entre casters, especialistas, apresentadores e narradores, que conduzirão 17 horas de transmissões pelos canais oficiais da Ubisoft Brasil e PlayStation.