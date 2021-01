Ubisoft se une com Viz Media para criar mangá de Assassin’s Creed

A Ubisoft e a companhia de mangás e graphic novels Viz Media anunciaram uma parceria inédita para trazer histórias de Assassin’s Creed ao universo dos quadrinhos. Segundo anúncio, a primeira publicação já estará disponível nas lojas dia 16 de fevereiro (17 de fevereiro no ocidente) e levará os fãs de volta ao Grande Império Ming através de uma trama inédita.

Assassin’s Creed: Blade of the Shao Jun trará novamente a protagonista Shao Jun para a ação, após ser apresentada como a grande assassina de Assassin’s Creed Chronicles: China. A história será sequência do curta-metragem Assassin’s Creed: Embers e se passará no ano de 1526 logo após Shao Jun conhecer Ezio Auditore. Confira abaixo a sinopse do mangá.

“A história revela detalhes da descendente atual de Shao Jun, Lisa Huang, uma cobaia de pesquisa que testa uma máquina chamada Animus. O Animus permite que Lisa reviva as memórias de Shao Jun por meio de simulações poderosas; pensando que isso é terapia comportamental, Lisa não sabe que o Dr. Kagami está usando as memórias dela e de Shao Jun para descobrir a localização do tesouro misterioso. O destino da caixa misteriosa está agora nas mãos do passado e do presente!”

(Fonte: Viz Media / Divulgação)Fonte: Viz Media

O mangá já está disponível na Amazon para pré-compra.