UEMS: Período de inscrições do Vestibular 2021 termina neste domingo (24)

Termina neste domingo, dia 24 de janeiro, o período para as inscrições no Vestibular 2021 da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Assim, os estudantes têm até as 23h59min desta noite para realizar a inscrição por meio do site da FAPEC (Fundação de Amparo à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura). Clique aqui para acessar.

De acordo com o edital do processo seletivo, as provas do Vestibular 2021 serão aplicadas no dia 6 de fevereiro. A prova terá 60 questões objetivas (15 questões objetivas de Ciências da Natureza, 15 de Ciências Humanas, 15 de Linguagens e 15 de Matemática). Além disso, os candidatos responderão ainda a uma prova de redação.

Conforme a UEMS, a aplicação ocorrerá nos seguintes municípios: Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Ainda de acordo com o edital, a divulgação do resultado da seletiva está prevista para o dia 12 de março. Desse modo, a UEMS deve convocar os aprovados para a matrícula a partir do dia 15 do mesmo mês.

Ao todo, a UEMS está ofertando 1.101 vagas em 54 cursos de graduação. Metade das vagas vai para candidatos cotistas, sendo 20% para candidatos ao regime de cotas para Negros (pretos e pardos) e 10% para candidatos ao regime de cotas para Indígenas.

