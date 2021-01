Último filme da franquia Para Todos os Garotos ganha trailer e data de estreia; veja · .

A Netflix divulgou o primeiro trailer e a data de estreia de Para Todos os Garotos: Agora e Para Sempre nesta quarta-feira (13). O terceiro e último filme da franquia chega ao catálogo da plataforma em 12 de fevereiro. No teaser, Lara Jean Covey (Lana Condor) e Peter Kavinsky (Noah Centineo) encaram um impasse no relacionamento.

Os protagonistas estão no último período do colégio e precisam decidir para qual faculdade irão no próximo ano. “Durante duas viagens marcantes, ela [Lara Jean] começa a avaliar como ficará sua relação com a família, os amigos e o namorado após a formatura”, informa a sinopse da história.

O trailer mostra que os personagens combinam de irem juntos para Stanford, na Califórnia. Mas, durante uma viagem para Nova York, a jovem começa a pensar em outras possibilidades para o seu futuro. No entanto, Peter duvida que o namoro deles dure caso optem por instutuições diferentes.

O vídeo traz ainda cenas do baile de formatura e dos últimos momentos dos adolescentes com os amigos no colégio.

A franquia é baseada nos livros escritos por Jenny Han. Para Todos Os Garotos Que Já Amei (2018) e Para Todos os Garotos: P.S. Ainda Amo Você (2020) estão disponíveis na Netflix.

A sequência da comédia romântica é um dos filmes mais aguardados pelos fãs e está nas listas dos principais lançamentos da plataforma em 2021.

Assista ao trailer: