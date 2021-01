‘Um diretor disse que eu era feia’ · .

Tatá Werneck, de 37 anos, revelou um momento difícil no seu passado. Hoje muito bem-sucedida, a apresentadora do Lady Night, do Multishow, relatou que, no começo de sua carreira, sabotou a si mesma ao faltar a vários testes por conta da avaliação de um diretor, que entendia que ela era feia para trabalhar na televisão.

“Eu fiquei muito tempo me sabotando e faltando tudo que era teste porque tinha medo de não passar, porque um diretor tinha dito que eu era feia para TV”, relatou a atriz, no ar na reprise de Haja Coração, novela das sete da Globo. Ela preferiu não revelar o nome do profissional.

“Tempos depois, esse mesmo cara me pediu ajuda para participar na MTV. Eu falei que ia ajudar, mas a MTV faliu antes (risos)”, ironizou a protagonista da série Shippados ao lado de Eduardo Sterblitch.

A declaração de Tatá foi feita em comentário no Instagram de Quebrando o Tabu, que exibiu trecho de um vídeo em que Gilberto, participante do BBB21, se emocionou ao contar a Karol Conká como o descrédito de uma pessoa o fez acreditar que não iria conseguir cursar uma faculdade pública. O depoimento da humorista recebeu mais de 40 mil curtidas.

No relato, o economista, de origem pobre, contou que tentou se sabotar porque estava inseguro e acreditava que não passaria no vestibular, mas teve o incentivo da mãe para ir em frente e superar as dificuldades. Ele concluiu o ensino superior, fez mestrado e hoje é doutorando em Economia.

“A gente bate tanto na trave que às vezes a gente fica com medo de saber. Se eu arriscar e não conseguir vai ser o carimbo, sabe? Vai machucar muito”, disse o pernambucano. “A gente não quer nos frustrar e frustrar as pessoas que confiam em nós”, acrescentou o participante do Big Brother Brasil 21.

Veja a publicação: