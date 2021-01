Um penedense na final da Copa Libertadores, Marinho

Acontece neste sábado a final da Copa Libertadores da América entra Santos e Palmeiras

Quase tudo pronto para o maior evento esportivo de futebol das Américas, a Copa Libertadores. Palmeiras e Santos irão se enfrentar neste sábado, a partir das 17h, no Maracanã, para decidirem quem será o campeão de 2020.

Um jogador em especial levará a bandeira de Penedo para essa competição tão importante. Marinho, nascido na cidade ribeirinha, ele iniciou sua carreira em Penedo jogando no Sport Club Penedense.

Marinho atuou no alvirrubro entre janeiro de 2003 e junho de 2006, dos 12 aos 16 anos. E foi nesse time que conseguiu visibilidade em outros clubes com maior estrutura.

O atacante de 30 anos driblou muita coisa para crescer no futebol e não volta para a cidade-natal desde 2008, quando deu uma casa aos pais.

Quando mais novo, Marinho despistava a mãe, Eliene, para tocar bateria no quintal de casa. Ele e Cristiane, dois anos mais velha, pegavam as panelas da cozinha e montavam o “instrumento”.

Atualmente o atleta é considerado um dos craques do Brasileirão e está cotado, juntamente com Rony do Palmeiras, para ganhar o prêmio de Rei da América, muito por conta dos gols que marcou onde ajudou ao Santos a chegar até a grande final do torneio continental. O atacante do Peixe soma quatro gols na Libertadores até o momento.

Com certeza grande parte dos penedenses hoje torcerão para o Santos Futebol Clube, tudo para ver ser conterrâneo levantar a taça mais cobiçada das Américas.