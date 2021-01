um turno depois, São Paulo revive problemas contra rival que iniciou arrancada

“Vencer o Atlético-GO é fundamental para a permanência de Fernando Diniz e o futuro do São Paulo no Campeonato Brasileiro“. A frase que abre este texto pode ser tudo, menos inédita.

Afinal, há um turno, o Tricolor do Morumbi viveu exatamente a mesma situação que enfrenta novamente neste domingo (31), quando visita o Dragão, em Goiânia, pela 33ª rodada da Série A.

Antes do primeiro embate com o Atlético-GO, só que na capital paulista, o São Paulo vivia uma fase tenebrosa. Eram oito jogos sem vencer, dez jogos seguidos sofrendo gols, a pressão pela eliminação na primeira fase da Conmebol Libertadores e o futebol que não engrenava.

O momento era tão ruim que, nos dias que antecederam o confronto, Fernando Diniz esteve talvez mais ameaçado do que nunca de perder o emprego. Era preciso fazer algo totalmente diferente para sair da “lama” e respirar aliviado.

Foi o que aconteceu. Naquele 7 de outubro de 2020, o São Paulo mostrou uma cara nova. Com Bruno Alves de volta à zaga, Luan à frente da defesa e Brenner no comando do ataque, venceu o Atlético-GO, então dirigido por Vagner Mancini, por 3 a 0. Brenner marcou duas vezes e Gabriel Sara completou o placar.

Brenner comemora após marcar para o São Paulo sobre o Atlético-GO Gazeta Press

Aquele jogo foi um marco na temporada são-paulina. Logo após a vitória, o Tricolor quebrou o tabu de nunca ter vencido o Palmeiras no Allianz Parque, emendou uma classificação emocionante sobre o Fortaleza na Copa do Brasil e arrancou até a liderança do Brasileirão.

Curioso pensar que, um turno depois, o São Paulo voltou aos mesmos problemas. A liderança não é mais dele, após ver uma vantagem de sete pontos ser pulverizada pelo Internacional, hoje quatro acima da equipe paulista e grande favorito à conquista do título nacional.

A falta de confiança, potencializada após derrotas duras para Red Bull Bragantino e Inter, faz lembrar a fase pré-confronto com o Atlético-GO, assim como as críticas e os pedidos de demissão sobre as costas de Fernando Diniz.

De positivo, o treinador tem a possibilidade de escalar seu time ideal pela primeira vez em quase 40 dias. Sem nenhum suspenso e com a volta de Gabriel Sara, que não atuou contra o Coritiba, o São Paulo deve mandar a campo a equipe que o levou à primeira colocação.

O time formado por Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo, Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara, Igor Gomes, Luciano e Brenner não joga junto desde 23 de dezembro, na derrota por 1 a 0 para o Grêmio, na semifinal da Copa do Brasil.

Desde então, sempre com desfalques, o São Paulo só venceu um de sete jogos. É a oportunidade de espantar os fantasmas (alguns pela segunda vez) e mostrar força para ainda brigar pelo título. Bem mais distante do que estava há algumas semanas, mas ainda acessível matematicamente.