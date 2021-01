UnB adia etapas do PAS 2020 em decorrência da pandemia

Nesta sexta-feira (29), a Universidade de Brasília (UnB) adiou as etapas 1 e 2 do Programa de Avaliação Seriada (PAS). Previstas para os dias os dias 21 e 14 de março, com a mudança, as etapas serão aplicadas nos dias 27 e 20 de junho, respectivamente.

De acordo com a UnB, o adiamento das primeiras etapas não representa prejuízo aos estudantes, uma vez que o ingresso na universidade não ocorreria em 2021, como para os candidatos que estão na 3ª fase. Desse modo, somente a prova da etapa três está mantida para o dia 7 de março. Com o adiamento das duas primeiras etapas do PAS 2020, a UnB prorrogou também o período de inscrição até o dia 26 de fevereiro.

A universidade esclareceu que tomou a medida de alterar as datas do PAS 2020 após análise do cenário epidemiológico do Distrito Federal e do Brasil. Assim, a UnB informou que houve aumento de contaminação pelo novo coronavírus “em muitas localidades”, de modo que o mais seguro é adiar as primeiras etapas da seletiva. Além disso, a universidade ressaltou que manteve a 3ª etapa pelo menor número de inscritos. Neste ano, o processo registrou 15 mil inscritos para a última etapa.

Inscrições no PAS 2020

De acordo com o edital, as inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do site da UnB. Clique aqui para acessar. A taxa de inscrição para o PAS é no valor de R$ 120. Contudo, os alunos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) podem solicitar a isenção da taxa, bem como alunos da rede pública que tenham renda per capita de até um salário mínimo e meio, e 75% de frequência nas aulas.

