UnB divulga inscrição do Vestibular de Letras-Libras 2021

A Universidade de Brasília (UnB) anunciou o período de inscrição o Vestibular de Letras-Libras 2021. Ao todo, a universidade está ofertando 40 vagas com ingresso de alunos em 2021. De acordo com a UnB, o período de inscrição se inicia no dia 11 de janeiro e segue aberto até o dia 29 do mesmo mês.

Os interessados devem se inscrever por meio do site do Cebraspe e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 150,00. Clique aqui para acessar.

Conforme calendário estabelecido em edital, a liberação do link de consulta dos locais e dos horários de realização das provas ficará disponível no dia 18 de março de 2021. Já a aplicação das provas está marcada para o dia 28 de março. A prova contará com 60 questões objetivas e uma redação.

A UnB irá divulgar os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva e o padrão preliminar de resposta da prova de redação a partir das19h do dia 29 de março de 2021, dia seguinte ao dia de aplicação do exame. Ainda de acordo com o edital, a divulgação do resultado e a convocação para a avaliação biopsicossocial será em 13 de abril de 2021.

Para mais informações, acesse o edital UnB Letras-Libras 2021 no portal do Cebraspe.

