UnB divulga resultados dos Vestibulares 2020 via Enem

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou nesta terça-feira (12) os aprovados nos Vestibulares 2020 (vagas remanescentes 2020/1 e vestibular 2020/2) , cuja seleção se deu por meio das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Desse modo, os candidatos já podem conferir os resultados por meio do site do Cebraspe.

Conforme estabelecido no edital, as matrículas dos aprovados para as vagas remanescentes devem ser efetuadas de 13 a 15 de janeiro, de forma on-line. Os aprovados via Enem podem conferir todas as informações para a matrícula na Agenda do Calouro.

A UnB recebeu as inscrições para o preenchimento das vagas remanescentes em novembro de 2020. Os candidatos puderam realizar a inscrição e usar a nota do Enem 2019, cujo peso foi diferente para a área de cada curso, de acordo com o estabelecido pela universidade. Ao todo, a oferta foi de 307 vagas remanescentes de 2020/1.

Já o Vestibular 2020/2 ofertou 2.135 vagas e a forma de seleção foi a mesma, via Enem e com o peso estabelecido por área. Além disso, a distribuição de vagas foi de acordo com a Lei de Cotas. Assim, a UnB reservou metade das vagas aos candidatos de escolas públicas e 5% das vagas foi para o Sistema de Cotas para Negros. Ainda não há data para a matrícula dos aprovados no vestibular 2020/2.

Mais informações podem ser conferidas no site da Cebraspe, por meio do edital de Vagas Remanescentes e do edital do Vestibular 2020/2.

