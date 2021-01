Unesp: Processo Seletivo Olímpiadas Científicas 2021 terá 195 vagas

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) contará com 195 vagas para o Processo Seletivo Olimpíadas Científicas de 2021. De acordo com a resolução da Unesp, o período de inscrição para o Processo Seletivo terá início no dia 18 de janeiro e se encerra no dia 19 de fevereiro de 2021.

O Processo Seletivo Olimpíadas Científicas Unesp 2021 consiste na seleção e classificação de candidatos premiados em olimpíadas e competições científicas ou modalidades similares à matrícula inicial nos cursos de graduação da Unesp. Sendo assim, ainda de acordo com a resolução, as provas, etapas, conteúdos e resultados das competições são de responsabilidade das instituições que as promovem.

Para participar do Processo Seletivo da Unesp o candidato deve:

I – ser premiado em Olimpíadas de Conhecimento e Competições Científicas ou modalidades similares;

II – ter certificado do Ensino Médio;

III – estar cursando ou já ter cursado o Ensino Médio.

Sobre a inscrição

Como mencionado, as inscrições têm início no dia 18 deste mês. Desse modo, a partir dessa data, os interessados devem realizar a inscrição por meio do site da Vunesp, já que a fundação é responsável por realizar a seleção. Clique aqui para acessar.

Conforme a Unesp, no ato de inscrição, o estudante deve anexar em formato PDF os documentos que comprovem a sua premiação. Além disso, será preciso anexar o Histórico Escolar do Ensino Médio ou um documento equivalente. A classificação em cada curso será feita de acordo com os pesos e as pontuações atribuídas às medalhas conforme o Anexo II do documento.

Conforme a Unesp, as 195 vagas, cujo ingresso são em 2021, são para diversos cursos de graduação, entre eles: Física, História, Letras, Matemática, Química e as engenharias. Os candidatos poderão conferir mais detalhes por meio de edital no site da Vunesp. As datas e resultados ficarão disponíveis no mesmo site.

