Única novela inédita na pandemia, Amor Sem Igual termina como vice isolada · .

Amor Sem Igual chegou ao fim na segunda-feira (18). O último capítulo da única novela brasileira inédita no ar marcou 10,4 pontos de média na Grande São Paulo e foi vice-líder isolado –no mesmo horário, o SBT registrou 7,2 de média. O desempenho da trama da Record pode facilitar o início de Gênesis, que estreia no mesmo horário nesta terça-feira (19).

Desde que voltou com novos capítulos após a paralisação por conta da quarentena, Amor Sem Igual assumiu a segunda colocação no Ibope e deixou as reprises dos folhetins infantis para trás.

A segunda parte da novela, que começou em outubro e durou quase três meses, teve 9,4 pontos de média –já a primeira, antes da pandemia, fechou com 7,9 e deixava a Record em terceiro lugar na Grande São Paulo.

No ar das 21h às 22h03, o desfecho de Amor Sem Igual também ficou na vice-liderança no Rio de Janeiro. A produção teve média de 10,0 pontos, contra 5,4 do SBT.

Veja abaixo as audiências da terça-feira, 18 de janeiro, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 15,6 Bom Dia São Paulo 8,0 Bom Dia Brasil 9,1 Mais Você 7,5 Encontro com Fátima Bernardes 7,3 SP1 11,0 Globo Esporte 11,5 Jornal Hoje 12,3 Sessão da Tarde: Enrolados 12,6 Laços de Família 17,8 Malhação 18,0 Flor do Caribe 20,6 SP2 22,5 Haja Coração 24,8 Jornal Nacional 27,9 A Força do Querer 32,0 Carcereiros 23,8 Tela Quente: Missão Impossível: Efeito Fallout 16,1 Jornal da Globo 8,7 Vai que Cola 5,9 Corujão: Tungstênio 5,1 Hora 1 4,7 Média do dia (7h/0h): 6,5 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) 2,2 Balanço Geral Manhã (rede) 1,7 Balanço Geral Manhã (local) 3,6 Fala Brasil 3,6 Hoje em Dia 5,0 JR 24H (Manhã) 5,0 Balanço Geral 8,7 Escrava Mãe 5,1 JR 24H (Tarde 1) 4,1 Cidade Alerta 6,9 JR 24H (Tarde 2) 5,7 Jornal da Record 8,7 Amor Sem Igual (último capítulo) 10,4 Jesus 7,2 Troca de Esposas 4,7 Chicago PD Distrito 21 2,3 JR 24H (Madrugada) 1,6 Entre Linhas 0,8 Igreja Universal do Reino de Deus 0,4

Média do dia (7h/0h): 5,0 Primeiro Impacto 3,6 Bom Dia & Cia 4,8 Triturando 3,8 Casos de Família 3,9 Triunfo do Amor 5,5 Quando me Apaixono 6,3 SBT Brasil 6,1 Roda a Roda 6,9 Cupom Premiado Baú 7,7 Chiquititas 7,3 Programa do Ratinho 6,3 Arena SBT 3,2 The Noite 2,2 Operação Mesquita 1,8 Triturando (reapresentação) 1,7 SBT Brasil (reapresentação) 1,8 Primeiro Impacto 2,0

Fonte: Emissoras