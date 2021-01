Intérprete de Zilda em Laços de Família (2000), Thalma de Freitas confessa que não se incomoda com as críticas ao seu papel no folhetim de Manoel Carlos. A atriz vê com bons olhos a problematização em torno da empregada de Helena (Vera Fischer), até como retrato da diferença de classes do Brasil na virada de século. “A única que realmente trabalha na novela”, dispara.

Em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, a produção causa estranhamento em parte do público, já que Zilda é visivelmente explorada pela família de Camila (Carolina Dieckmann). Ela não tem um horário de trabalho fixo, fica responsável por todas as funções como cozinhar, limpar a casa e fazer as compras, além de ainda servir de babá –frequentemente “emprestada” para Capitu (Giovanna Antonelli).

A artista observa que esse incômodo faz parte do envelhecimento da trama, que foi exibida pela primeira vez há duas décadas. “A novela tem 20 anos, convenhamos. As críticas sobre a diferença de classe são super relevantes, enquanto existir o quarto de empregada, a luta continua”, escreveu ela no seu Twitter nesta segunda (4).

Os avanços sociais nos últimos anos, como a aprovação da PEC das domésticas em 2012, conscientizaram o público sobre os trabalhadores da categoria, ainda que Zilda não seja exatamente uma personagem “datada” –há muitas mulheres em condição semelhantes em 2021.

Os telespectadores, por exemplo, se revoltaram quando Helena fez a funcionária trabalhar até tarde da noite na véspera de Natal ou quando ela não participou de momentos importantes da trama pela sua condição social.

“Sei que vai parecer desculpa esfarrapada, mas Zilda não foi ao noivado da Camila para justificar a ausência das crianças na festa. Elas têm limite de horário para gravar, e com tanta gente no cenário ficam muito vulneráveis. E eu me safei da gravação, horas em pé esperando”, lembra a intérprete.

Thalma ainda alerta que, apesar dos problemas, o roteiro também tinha acertos. “Zilda tinha voz sim, muito chata por sinal. Ela tem presença, voz e texto o suficiente para chamar a atenção de vocês até hoje. Além de ser a única que realmente trabalha na novela”, alfineta.

Ela também frisa que as críticas são para o papel e não para o seu trabalho. “Fico feliz e aliviada de ver como criticam a personagem, mas não falam mal da minha atuação. Quem me conhece sabe como posso ser arrogante, metida e antipática. Meu trabalho foi excelente. Obrigada, passa bem”, arremata a musicista.

