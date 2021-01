Unicamp divulga resultado da seleção Vagas Olímpicas 2021

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) adiantou para esta quinta-feira, dia 28, a divulgação do resultado do processo seletivo de Vagas Olímpicas de 2021. Desse modo, os candidatos já podem conferir o resultado por meio do site da Comvest. Clique aqui para acessar.

Ao todo, a seletiva teve 101 candidatos aprovados. De acordo com a Comvest, as matrículas virtuais dos aprovados devem ser feitas até 5 de fevereiro, também por meio do site da Comvest. Conforme cronograma divulgado pela Unicamp, haverão outras chamados previstas para os dias 10, 22 e 25 de fevereiro, 10 e 15 de março.

A Unicamp esclareceu que os aprovados para a 2ª opção de curso devem realizar a matrícula virtual e optar ou não para que haja remanejamento para possível vaga na 1ª opção. Ao todo, a oferta da seleção de Vagas Olímpicas 2021 é de 116 vagas. Segundo a Unicamp, a seletiva recebeu 467 inscrições.

Sobre a seleção de Vagas Olímpicas

Puderam realizar inscrição sem pagar taxa os alunos de escolas públicas e privadas que são medalhistas ou obtiveram um ótimo desempenho em competições de conhecimento do ensino médio, como as olimpíadas de Matemática, Biologia, Física, Química, História e Robótica, dentre outras.

Os candidatos puderam usar os resultados de competições realizadas entre os anos de 2018 e 2020. Ainda conforme o edital, cada candidato pôde se inscrever em até dois cursos. Já a pontuação foi atribuída de acordo com cada premiação, ou seja, de acordo com o tipo de medalha (bronze, prata ou ouro) e com o tipo de olimpíada.

