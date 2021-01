Unicamp: Primeira fase do vestibular acontece quarta-feira (7)

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) começa a aplicar o seu vestibular nesta quarta-feira (6), que se estende também para a quinta-feira (7).

Para contribuir para a prevenção contra o novo coronavírus, a universidade preparou protocolos de biossegurança para funcionarem durante a aplicação das provas

De acordo com o último balanço, ao todo, 77,6 mil inscritos vão concorrer a 3.237 vagas em 69 cursos de graduação oferecidos pela Unicamp.

Os portões se abrem nos dois dias ao 12h. Contudo, as provas começam às 13h, quando se esgota o tempo para entrar. Portanto, deve-se organizar para chegar a tempo na avaliação – veja um post que pode ajudar.

Além disso, há a orientação para que os candidatos que apresentem sintomas de Covid-19 ou então tenham mantido contato com contaminados nos útlimos dias não compareçam ao vestibular.

Protocolo da Unicamp

De acordo com universidade, este ano o número de salas de prova foi dobrado para garantir o distanciamento entre os candidatos. As salas passaram de 1.502 no Vestibular 2020 para 3.381 no Vestibular 2021. Para evitar aglomeração, os candidatos foram divididos em dois grupos e farão as provas em dias diferentes. O tempo de prova também foi reduzido de cinco para quatro horas, com a diminuição de 90 para 72 questões na primeira fase.

A orientação da Unicamp é que os candidatos cheguem ao local de prova às 12 horas (horário de Brasília), já que o acesso aos locais de prova será permitido impreterivelmente até as 13 horas (horário de Brasília). Aos candidatos que chegarem com antecedência, a universidade solicita que não se aglomerem nos acessos e mantenham o distanciamento social de no mínimo 1,5 metro até a entrada nas salas de prova. É obrigatório o uso de máscara em todos os espaços.

O que levar para a prova

Os candidatos deverão levar álcool em gel e máscaras extras, em caso de necessidade de troca no decorrer da prova. Devem levar o original do documento de identidade indicado na inscrição, canetas de cor preta em material transparente, lápis preto, borracha. Será permitido o uso de régua transparente e compasso.

É vedada a utilização de aparelhos celulares ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos, relógios do tipo smartwatch, corretivo líquido, lapiseira, caneta marca texto, boné, chapéu, ou outros materiais estranhos à prova. O candidato poderá usar relógio para controlar o tempo, mas todos os relógios deverão ficar no chão, ao lado da carteira.

Clique aqui para entrar no site oficial da Unicamp e conferir o local da prova.