United empata sem gols com Liverpool em Anfield e segue na liderança da Premier League

Em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Inglês, Liverpool e Manchester United empataram em 0 a 0. A partida valia a liderança, e o empate manteve os Red Devills na ponta da tabela. O jogo, que não teve grandes emoções, foi marcado por duas defesas bem postadas e ataques que falharam durante 90 minutos em Anfield.

Quem vai levar o título inglês? Veja a tabela

TUDO CALMO

O primeiro tempo mostrou duas equipes que, apesar de tentar a liderança, cometiam erros bobos. O Liverpool acertou apenas uma finalização no gol, enquanto outras oito não geraram tanto perigo. O Manchester United, por sua vez, também chegou ao ataque apesar de características defensivas na escalação, mas com um total de sete impedimentos, que acalmaram o adversário.

DESCANSO PARA O GOLEIROS

Alisson e De Gea, os dois goleiros da partida, tiveram 45 minutos de descanso em Anfield. Com o Liverpool errando as finalizações e o United somando impedimentos, o arqueiros não trabalharam na primeira etapa. Ainda assim, Fabinho, que tornou-se zagueiro do time de Klopp, e Harry Maguire, dos Red Devills, foram destaques na zaga de seus times.

MAIS DO MESMO

A segunda etapa não mostrou um jogo eletrizante, e continuou com alguns chutes de cada lado, com as defesas ganhando destaque na partida. O Manchester United colocou Cavani em campo e teve um poder maior no ataque do que na primeira parte. Ainda assim, não foi o suficiente para furar o bloqueio de Fabinho e Henderson, improvisados na defesa dos Reds.

ALISSON SALVA O LIVERPOOL

Na parte final de jogo, o Manchester United teve duas grandes chances de sair com os três pontos de Anfield, mas parou nas mãos e nos pés de Alisson. A primeira grande defesa veio em chute rasteiro de Bruno Fernandes, e a segunda, à queima-roupa, em chute forte de Pogba.

SEQUÊNCIA

O Liverpool enfrenta o Burnley na próxima quinta-feira, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês, às 17h (de Brasília). Enquanto isso, o Manchester United entra em campo também pela Premier League, mas na quarta-feira, enfrentando o Fulham pela mesma rodada, às 17:15h (de Brasília).