United paga R$ 272 milhões e fecha contratação de Amad Diallo, atacante de 18 anos da Atalanta

O Manchester United acertou nesta quinta-feira a contratação do atacante Amad Dialo, de 18 anos, da Atalanta. O marfinense irá assinar até junho de 2025 com os Red Devils.

A contratação custou 21 milhões de euros (R$ 139,3 milhões), com mais 20 milhões de euros (R$ 132,7 milhões) em bônus de acordo com metas.

Ou seja: o jovem, que só disputou duas partidas pelo profissional da Atalanta nesta temporada, custará ao todo 41 milhões de euros (R$ 272 milhões) aos cofres do gigante inglês.

Em comunicado, o United informou que os clubes já havia chegado a um acordo no último dia da janela de transferências de outubro de 2020 para a transferência de Diallo.

No entanto, ainda faltavam acertar os termos pessoais e conseguir o visto de trabalho do marfinense, processo que agora está finalizado com sucesso.

“O United vem acompanhando Amad já há alguns anos. Eu mesmo assisti a muitos de seus jogos, e acredito que ele é um dos mais promissores talentos do mundo”, disse o técnico dos “Diabos Vermelhos”, Ole Gunnar Solskjaer.

“Claro que ele ainda irá demorar para se adaptar à Premier League, mas sua velocidade, visão de jogo e drible irão ajudá-lo a fazer essa transição”, acrescentou.

Amad Diallo durante jogo entre Atalanta e Midtjylland, pela Champions League Getty Images

“Ele ainda é um jogador considerado um ‘diamante bruto’, mas tem todos os atributos para ser um atleta importante para o United nos próximos anos”, complementou.

Diallo, por sua vez, afirmou que a transferência para o gigante de Old Trafford é “um sonho que se tornou realidade”.

“Eu sou muito ambicioso e quero conquistar muitas coisas. Quando eu conversei com o técnico pela 1ª vez, já sabia que havia feito a escolha certa”, salientou.

“Eu tive tempo para me preparar para essa mudança, tanto fisicamente quanto mentalmente, e venho trabalhando muito duro para subir um degrau e defender esse grande clube”, finalizou.

O Manchester United atualmente está em 2º lugar no Inglês, com os mesmos 33 pontos do rival Liverpool, mas com uma partida a menos.

O próximo desafio da equipe será neste sábado, contra o Watford, pela Copa da Inglaterra.