Universidade americana oferece treinamento a professores brasileiros

Pelo segundo ano consecutivo a Full Sail University, universidade americana focada nos mercados de entretenimento, mídia, comunicação e tecnologia, oferece um treinamento para professores completamente gratuito e integrado com as necessidades do novo mercado da educação.

O Teacher Professional Development teve mais de mil professores participantes em 2020 e volta em 2021 com uma edição ainda mais completa: serão 8 temas independentes de estudo, com início em março e término em novembro. Ele acontece virtualmente com momento síncronos e assíncronos, é gratuito e aberto a todas as escolas, faculdades e instituições de ensino que queiram aproveitar a oportunidade para oferecer treinamento de qualidade para seu curso de professores. Entre os temas tratados estão: o uso de tecnologia na sala de aula, processos de gamificação e como incorporá-los na rotina da escola. Além disso, expõe o uso de transmídia, de música, assim como elementos do audiovisual em classe. Como os professores podem se inscrever Para participar basta que a instituição se cadastre através desse link e após concluído o cadastro os professores já poderão fazer suas inscrições através do mesmo link. Importante ressaltar que instrutores da própria universidade conferem os conteúdos pertinentes ao curso. Desse modo, os participantes precisam ser fluentes na língua inglesa. A saber, os inscritos recebem um certificado de participação por módulo concluído. Assim como recebem um certificado completo enviado aos participantes que fizerem todos os 8 módulos ao final de 2021. Uma das novidades desse ano é que professores que finalizaram todos os módulos de 2020 puderam se candidatar a vagas de mentoria. Ademais, os egressos de 2021 participarão como mentores dos novos participantes. E assim, ampliarão ainda mais a visão sobre os temas estudados. Poderão também melhorar seu networking e contribuir para a comunidade de educadores brasileiros interessados na busca continua por aprendizado e inovação. Não deixe de ler também – Universidade oferece cursos gratuitos na área de agronegócio