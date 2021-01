Universidade Federal de Mato Grosso do Sul abre vagas para Professores

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) divulgou a abertura de um novo edital (nº 221/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 20 vagas para professores substitutos, para atuação no ano letivo de 2021.

Confira abaixo as oportunidades nas seguintes áreas:

linguística, letras e artes/letras/línguas estrangeiras modernas/língua espanhola (1);

ciências humanas/educação/fundamentos da educação/ tópicos específicos da educação (1);

ciências da saúde/medicina/saúde materno-infantil/ginecologia e obstetrícia (1);

matemática/probabilidade e estatística; matemática/cálculo diferencial e integral, matemática/trigonometria (1);

história/história da américa (1);

direito ambiental (1);

odontologia/ clínica odontológica (3);

engenharia de software (1);

engenharia de produção (1);

forragicultura e análise de alimentos (1);

programação de computadores e orientação a objetos (1);

artes – música (1);

educação/ensino-aprendizagem (1);

imunologia (1);

redes de computadores e sistemas distribuídos (1);

matemática (1);

redes de computadores (1);

enfermagem/enfermagem médico-cirúrgica e gerenciamento (1).

As vagas serão distribuídas nas seguintes localidades:

campus de Três Lagoas (CPTL);

campus do Pantanal (CPAN);

campus de Aquidauana (CPAQ);

campus de Campo Grande;

campus de Corumbá;

campus de Três Lagoas;

campus de Aquidauana;

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (Famez);

Faculdade de Artes Letras e Comunicação (FAALC);

Faculdade de Direito (Fadir);

Faculdade de Engenharia (Faeng)

Faculdade de Odontologia (Faodo)

Faculdade de Computação (Facom);

Instituto de Biociências (Inbio);

Instituto de Matemática (Inma);

Instituto Integrado de Saúde (Inisa).

Os salários oferecidos variam entre R$ 2.236,32 e R$ 3.130,85, acrescido de retribuição por titulação, totalizando até R$ 5.831,21, mais R$ 229,00 ou R$ 458,00 de auxílio-alimentação, por carga horária de 20 e 40 horas.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 4 a 7 de janeiro de 2021, presencialmente ou via procuração, acompanhado da cópia do documento de identidade do procurador, na Secretaria da Unidade da Administração Setorial informada no Edital da Comissão Especial.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); prova didática (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos (caráter classificatório). As avaliações serão aplicadas em data provável nos dias 15, 15 e 18 de janeiro de 2021.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Universidade Federal.

Informações do concurso