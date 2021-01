Universo Marvel: onde paramos na Fase 3 e as questões em aberto no MCU

Em 2020, a Marvel daria início à Fase 4 do MCU, apresentando novos personagens e expandindo ainda mais o seu universo cinematográfico. Porém, com a pandemia, os planos acabaram se atrasando para 2021 e começarão no Disney+ com a estreia de WandaVision.

Porém, ao mesmo tempo que avança para contar novas histórias, algumas produções também terão que responder a algumas perguntas que ficaram abertas com o encerramento da Fase 3.

Abaixo, nós apresentaremos sete perguntas que provavelmente serão respondidas ao longo da Fase 4 e, por meio delas, nos preparar para o futuro da Marvel no cinema e no Disney+.

Quem comprou a Torre dos Vingadores?

Nova sede do Edifício Baxter?Fonte: IMDb/Reprodução

Essa é certamente uma das perguntas mais importantes para o MCU. Em Homem-Aranha: De Volta ao Lar, uma parte importante da trama envolve a mudança da Torre dos Vingadores para um local mais afastado. Na sequência, Homem-Aranha: Longe de Casa, é possível ver o personagem se balançando por vários lugares entre os prédios de Nova York e, em um determinado momento, ele passa na frente do local onde ficava a torre do Tony Stark.

Ter aparecido duas vezes nos filmes do Homem-Aranha pareceu ser um indicativo de que o prédio poderia ter sido comprado pela Oscorp. Porém, como o futuro do Amigão da Vizinhança no MCU ainda é um pouco incerto, é provável que a Marvel utilize o local como a nova sede do Edifício Baxter, a casa do Quarteto Fantástico, que deve aparecer em breve.

O Loki vai bagunçar mais a linha do tempo?

O quanto o Deus da Trapaça pode mexer nas linhas do tempo do MCU?Fonte: IMDb/Reprodução

Enquanto em Vingadores: Ultimato os heróis voltavam no tempo para recuperar as Joias do Infinito, o Loki aproveitou para escapar dos eventos que aconteceram após a batalha de Nova York. O trailer da série focada no personagem explorará o que vai acontecer com ele e também revelou que as coisas podem ficar ainda um pouco mais confusas.

Isso porque aquele Loki ainda é um vilão. E, ao fugir para uma linha do tempo alternativa, acabou sendo preso pela Autoridade da Variação do Tempo (AVT), organização responsável por manter as linhas do tempo em ordem nos quadrinhos da Marvel. O trailer da série sugere que agora o Loki vai ter que trabalhar para eles a fim de deixar as coisas em ordem. Mas será que o Deus da Trapaça vai seguir essas regras ou vai deixar as coisas ainda mais bagunçadas?

Para onde foi Gamora?

Encontrar a personagem deve ser o plot de Guardiões da Galáxia 3.Fonte: IMDb/Reprodução

Outra desaparecida que pode ter um papel importante é a Gamora. Assim como aconteceu com Loki, ela morreu em Guerra Infinita antes do Thanos estalar os dedos e, por isso, não retornou ao final de Vingadores: Ultimato. Porém, ela viajou no tempo junto do Titã Louco e, mesmo não conhecendo os Vingadores, acabou ajudando na batalha final.

Em uma cena deletada, é possível ver Gamora indo embora sem que Peter Quill e o restante dos Guardiões percebessem; o filme termina com eles indo encontrá-la. Esse deve ser o plot do terceiro filme dos Guardiões da Galáxia.

Miles Morales vai entrar no MCU?

Aaron Davis cita o personagem em Homem-Aranha: De Volta ao Lar.Fonte: IMDb/Reprodução

Em Homem-Aranha: De Volta ao Lar, existe uma cena em que Aaron Davis faz uma referência ao seu sobrinho. Nos quadrinhos, Davis é o tio de Miles Morales e tem uma participação importante nas suas HQs. Desde então, não houve mais referências ao personagem, sugerindo que a fala seria apenas um easter egg.

Porém, é importante lembrar que, entre os dois filmes dos Vingadores, se passaram 5 anos. Além disso, Peter Parker foi eliminado pelo Thanos durante esse tempo. Assim, é possível que Morales, caso tenha sobrevivido à estalada do Titã Louco, possa ter começado a atuar como um novo Homem-Aranha nesse período.

Quem será a nova equipe dos Vingadores?

Com os principais heróis do time principal de fora, quem deve aparecer no próximo filme do grupo?Fonte: IMDb/Reprodução

Com o Homem de Ferro e a Viúva Negra mortos, o Capitão América velho e o Thor no espaço com os Guardiões da Galáxia, o time principal dos Vingadores está praticamente eliminado. Isso significa que o supergrupo de heróis da Marvel como nós conhecíamos acabou.

Isso abre espaço para que o Quarteto Fantástico ocupe o seu lugar, pelo menos no começo. Além disso, Kevin Feige já admitiu que os X-Men aparecerão em algum momento também. Porém, ele também disse que haverá outros filmes dos Vingadores no futuro. Quem fará parte desse time?

O acordo de Sokovia ainda está valendo?

Depois de Thanos, os heróis vão continuar precisando de alguma regulamentação?Fonte: IMDb/Reprodução

O terceiro filme do Capitão América, Guerra Civil, serviu para separar os heróis e tentou regulamentar suas ações após eles serem responsabilizados pela destruição de várias cidades e até pela morte de algumas pessoas. Porém, com a chegada de Thanos, o acordo parece ter perdido a importância e a pergunta que fica é: ele voltará a valer em algum momento?

Falcão e o Soldado Invernal podem responder a essa pergunta. A série acompanhará os dois personagens após os eventos de Vingadores: Ultimato e pode falar sobre quem se responsabiliza pelas ações dos heróis ou se eles voltarão a atuar livremente.

O que Nick Fury tem feito no espaço?

Nick Fury estava de férias ou se preparando para algo ainda maior que Thanos?Fonte: IMDb/Reprodução

Uma das cenas pós-créditos de Homem-Aranha: Longe de Casa revela que o Nick Fury, que apareceu ao longo do filme, era Talos fingindo ser ele. Enquanto isso, o verdadeiro Fury estava no espaço, em uma nave Skrull. Não é possível saber há quanto tempo ele está por lá, mas é seguro afirmar que essa cena indica o caminho que a Fase 4 deve seguir.

Com Guardiões da Galáxia 3, Capitã Marvel e Os Eternos, o universo cósmico da Marvel deve ganhar cada vez mais destaque, principalmente depois do ataque do Thanos. Com isso, a ida de Nick Fury para o espaço pode indicar que ele está se preparando para evitar futuras ameaças.