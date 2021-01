Upton rejeita emprego no FBI por paixão; confira o retorno da franquia · .

[Atenção: Este texto contém spoilers das novas temporadas de Chicago Fire, Med e P.D. que ainda são inéditas no Brasil]

No retorno da oitava temporada de Chicago P.D. na noite de quarta-feira (13) nos Estados Unidos, Upton (Tracy Spiridakos) rejeitou uma proposta de emprego do FBI, onde teria um cargo de liderança e aumento de salário comparado ao que ganha no 21° Distrito Policial de Chicago, para assumir sua paixão por Halstead (Jesse Lee Soffer).

Após o hiato, o terceiro episódio da nova temporada de P.D. mostrou a detetive pensando se aceitaria co-liderar uma força-tarefa para o FBI, o que a levaria para bem longe de Chicago. Ao conversar com seu parceiro de trabalho na Inteligência, a policial preferiu declinar a proposta.

“Eu sou melhor com você como meu parceiro. Você, [o departamento] 21, Voight (Jason Beghe)… Sei que sou melhor aqui, então não vou aceitar”, decretou Hailey, quase admitindo estar apaixonada pelo ex-namorado de Erin Lindsay (Sophia Bush). Ciente do que aquilo significava, Halstead beijou a parceira, deixando claro que o sentimento era recíproco.

Enquanto isso, Burgess (Marina Squerciati) e (Ruzek Patrick John Flueger) investigavam o assassinato de uma família e cuidavam da única sobrevivente e testemunha: uma criança.

Med

Dr. Charles (Oliver Platt) e April (Yaya DaCosta) juntaram esforços para cuidar de uma mulher misteriosa que não queria e não conseguia revelar sua identidade no pronto-socorro. Dr. Will (Nick Gehlfuss) foi forçado a tomar uma decisão de vida ou morte por um de seus pacientes.

Entretanto, o destaque do terceiro episódio da sexta temporada de Chicago Med foi o desenvolvimento do romance entre o Dr. Marcel (Dominic Rains) e Natalie (Torrey DeVitto). Uma ex-namorada do médico precisou ser atendida no hospital, fazendo com que ele tenha que rever seu passado.

Depois de todo o drama em seu relacionamento com Will, a doutora se mostrou disposta a seguir em frente com Crockett. “Diga-me uma coisa: por que você faz isso, os casos de uma noite só?”, perguntou ela. Com a falta de explicação, a profissional da saúde acariciou o ombro do colega de trabalho e beijou suas costas, dando um importante passo na relação dos dois.

Fire

Já na nona temporada de Chicago Fire, Brett (Kara Killmer) e Casey (Jesse Spencer) puxaram o freio de mão no que parecia ser o início de um novo romance no grupamento 51. Assombrada pela figura de sua amiga e ex-mulher do crush, Gabriela Dawson (Monica Raymund), a paramédica pediu espaço para o capitão.

“Meus sentimentos por você são reais, Sylvie, independentemente de Gabby”, afirmou o bombeiro. “Não existe ‘independentemente de Gabby’. Essa é a questão. O que aconteceu entre nós não pode acontecer novamente”, rebateu a loira. Casey foi conversar com Severide (Taylor Kinney) e entendeu que dar espaço para o interesse amoroso pode ser o melhor a se fazer no momento.

Enquanto isso, o próprio Severide teve que lidar com as fofocas no departamento de bombeiros sobre a escalada da namorada, Stella Kidd (Miranda Rae Mayo), a candidata ao cargo de tenente. Com vontade de cometer os mesmos erros de relacionamentos anteriores, Kelly não conversa sobre isso e decide se afastar da amada, incluindo deixar de ajudá-la com a prova de tenente.

As temporadas inéditas de Chicago Med, Fire e P.D. chegam ao Brasil pelo canal da TV paga Universal TV no dia 25 de janeiro.