Urach lidera lista de favoritos ao BBB21; veja quem mais merece entrar no programa · .

Andressa Urach está entre as famosas mais cotadas para entrar no BBB21. A modelo, que deixou de frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus no ano passado por se sentir “usada”, tem o perfil que o público do reality show gosta de acompanhar: intrigante, ousada e peculiar.

Embora tenha adotado uma postura mais discreta desde que se converteu, em 2015, Andressa teve uma passagem por A Fazenda 6 (2013) que entrou para a história do reality, com episódios de nudez e cusparada.

O diretor José Bonifácio de Oliveira, o Boninho, inclusive, já recebeu diversos pedidos para que a loira entre na lista de confinados do programa que faz primeira apresentação em 25 de janeiro de 2020.

Além de Andressa, outras celebridades também podem estar na mira do diretor da Globo. Nomes como Nego do Borel, Fiuk, Gustavo Mioto, Carol Macedo e Camilla de Lucas circulam na internet como potenciais brothers e sisters. Mas o . fez uma lista de quem merece entrar no BBB21 pelo potencial para causar:

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Gabriela Pugliesi coleciona críticas na web

Gabriela Pugliesi

Musa fitness nas redes sociais, Gabriela já se envolveu em diversos burburinhos na web: desde críticas às dicas de emagrecimento que dá aos seus seguidores a “cancelamento” por fazer festa em meio à pandemia do coronavírus. Assunto bom é o que não vai faltar para a digital influencer dentro da casa do BBB21, não é mesmo?

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Kéfera foi até elogiada por Boninho

Kéfera Buchmann

Uma das pioneiras do mundo de digitais influencers, Kéfera conta com uma lista grande de fãs, que prometem fazer campanha nas redes sociais para que ela permaneça no reality. Uma das marcas registradas da atriz é o seu bom humor. E quem acompanha reality show sabe que um deboche é sempre bem-vindo. Boninho, aliás, disse ser fã dela quando um seguidor pediu para que ele a colocasse no programa.

DIVULGAÇÃO/tv GLOBO

Felipe Titto já foi apresentador de reality

Felipe Titto

O ator da Globo já tem experiência com reality shows, o que poderá favorecê-lo em alguns aspectos, como a análise de jogo. Ele já ficou do lado de fora do confinamento observando os participantes como apresentador do Are You The One? Brasil em 2015, e também foi comentarista do Soltos em Floripa, da MTV, ao lado da ex-BBB Bianca Andrade –numa dessas, será que pediu dicas para a Boca Rosa?

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Gracyanne Barbosa foi cogitada para o BBB21

Gracyanne Barbosa

A musa fitness poderia fazer parte da cota dos sarados do BBB21. A academia costuma ser um ambiente requisitado pelos participantes, e a mulher de Belo pode ser uma favorita ao posto de personal trainer da galera. Sem contar que sua dieta restritiva, à base principalmente de ovos cozidos, poderá ser uma vantagem caso ela caia na xepa.

divulgação/tv globo

Eri Johnson trocaria a Record pelo BBB21?

Eri Johnson

Atualmente na Record, Eri Johnson poderá voltar à TV Globo para comandar um quadro de humor dentro do BBB21. A possível nova oportunidade ao ator não influenciará no espaço que Rafael Portugal tem no programa com o CAT (Central de Atendimento ao Telespectador).