Urano e Marte se alinham no céu desta quinta-feira (21)

Caso você tenha a sorte de não estar em uma cidade como Curitiba, que insiste em ficar nublada a cada evento astronômico, poderá, nesta noite (21), observar o alinhamento de Marte e Urano. Para assistir ao espetáculo, basta procurar pela Lua, uma vez que ambos os planetas estarão próximos a ela.

Enquanto Urano, sétimo planeta do Sistema Solar, orbitando a estrela a uma distância de 2,9 bilhões de quilômetros, terá magnitude aparente de 5,8, Marte, a apenas 231,1 milhões de quilômetros do Astro Rei, estará bem mais brilhante, com 0,2 de magnitude. Neste caso, menos é mais, já que, por exemplo, o Sol possui -27.

Infelizmente, a distância entre os dois corpos celestes será grande demais para que o cenário caiba no campo de visão de um telescópio, de acordo com o in-the-sky.org. De todo modo, binóculos serão de grande ajuda para observadores, uma vez que identificar todos os elementos, incluindo os menos suntuosos, é bem mais fácil com acessórios do tipo.

Anel azul é Urano, ao lado do Planeta VermelhoFonte: Reprodução

Uma ajuda a mais

Precisa de dicas mais detalhadas para saber quem é quem nesta história? O Jet Propulsion Laboratory, da NASA, as forneceu. Ao se deparar com a Lua, dê uma olhada com carinho até descobrir onde está o Planeta Vermelho. Então, alinhado a ele, haverá uma espécie de disco azulado – que, no caso, é Urano. Aliás, não são apenas os dois que participarão dos desfiles para a Terra. Tem quem fique na surdina.

Júpiter e Saturno continuarão oficialmente pelo céu, ainda que escondidos (se, claro, todo o restante não estiver também). Tirando uma foto dos protagonistas, não deixe de compartilhar.

Afinal, muita gente terá de se contentar com o que aparecer na timeline alheia, sem, de fato, enxergar coisa alguma além do que os próprios olhos podem ver.