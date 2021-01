Urano será visto com maior facilidade na próxima semana

O sétimo planeta do Sistema Solar, Urano poderá ser observado facilmente na próxima semana. De acordo com a NASA, será possível ver um dos “gigantes de gelo” através de binóculos ou telescópios na noite do dia 20 de janeiro – próxima quarta-feira.

A dica de observação foi divulgada em um recente boletim da agência do governo norte-americano no YouTube. O vídeo também apresentou instruções sobre como avistar com maior facilidade o planeta azul.

Gráfico da NASA explica como encontrar Urano no dia 20 de janeiro.Fonte: NASA/Divulgação

Para os interessados em observar Urano, a NASA orienta esperar o sol se pôr e procurar pela lua crescente algumas horas após escurecer. Em seguida, a pessoa deve encontrar Marte, um brilho laranja-avermelhado um pouco acima do satélite natural da Terra.

“Então, faça uma varredura de Marte em direção à lua e você deverá encontrar o disco azulado de Urano”, explica o boletim da agência espacial.

Urano é conhecido com um planeta gelado e malcheiroso.Fonte: Lights In The Dark/Reprodução

Conhecido por ser o planeta com a atmosfera mais fria, Urano tem uma temperatura média de -220ºC. Outra característica marcante é o odor pouco agradável por conta do sulfeto de hidrogênio que é encontrado em suas nuvens.

Descoberto pelo astrônomo inglês William Herschel em março de 1781, o astro com 13 anéis ao redor ajudou a expandir as fronteiras do Sistema Solar. Bem como, ele foi o primeiro planeta descoberto com o uso de telescópio.

Por fim, o nome Urano é uma homenagem ao Deus grego do céu, pai de Cronos (Saturno) e avô de Zeus (Júpiter). Dessa maneira, ele é único dos astros que não recebeu um título inspirado diretamente em um Deus romano.