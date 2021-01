URGENTE: Bolsonaro nega retorno do auxílio emergencial em 2021: “não é aposentadoria”

O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a prorrogação do auxílio emergencial para 2021. O chefe do executivo federal, após longo período sem tocar no assunto, negou que exista uma ideia de prorrogar o benefício neste momento no Brasil. A declaração de Bolsonaro foi dada para apoiadores na última segunda-feira (25), em Brasília.

Na conversa, um dos apoiadores do presidente perguntou se ele era a favor da prorrogação do benefício em 2021. Bolsonaro respondeu dizendo que lamentava a quantidade de pessoas que estavam passando necessidade no Brasil.

No entanto, ao mesmo tempo, ele disse que não podia fazer muita coisa. Segundo ele, o país não pode gastar muito mais neste momento. Então por essa lógica o país não teria condições de pagar as parcelas para a população.

“A palavra é emergencial. O que é emergencial? Não é duradouro, não é vitalício, não é aposentadoria. Lamento muita gente passando necessidade, mas a nossa capacidade de endividamento está no limite”, disse ele.

A fala do presidente acontece alguns dias depois que os seus candidatos à presidência da Câmara e do Senado ventilaram a possibilidade de criação de um novo auxílio. Essa postura acabou irritando diversos setores do mercado.

Bolsonaro

Quem espera por uma prorrogação do Auxílio Emergencial precisa torcer por uma reviravolta no mundo político. É que neste momento analistas políticos afirmam que o clima em Brasília não pende para uma prorrogação.

O Ministro da Economia, Paulo Guedes, aposta em uma imunização em massa para tentar reverter a situação. Ele acredita que se imunizar a população, as pessoas voltarão a ter emprego e não precisariam mais dos auxílios do governo.

Mas a situação não é fácil. De acordo com o Instituto Datafolha, cerca de 70% dos que receberam Auxílio ainda não conseguiram outra renda. É que a pandemia ainda não acabou. Assim, essas pessoas ainda estão com problemas para comprar itens básicos. A fome não costuma esperar.