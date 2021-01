Uruguaio apita semifinal entre Palmeiras x River Plate no Allianz Parque

A Conmebol definiu, na tarde desta quinta-feira (7), a equipe de arbitragem do duelo entre Palmeiras e River Plate, válido pela partida de volta da semifinal da Copa Libertadores 2020. O Verdão pode perder por até dois gols de diferença em seu estádio para garantir a vaga na grande final.

O uruguaio Esteban Ostojich foi o escolhido para apitar o jogo que pode colocar o Palmeiras de volta a uma final de Libertadores após mais de 20 anos. A cabine do VAR será comandada pelo colombiano Nicolás Gallo.

Com Esteban no apito, o Palmeiras goleou o Tigre-ARG por 5 a 0 nesta edição da Libertadores, no Allianz Parque. Ele também foi o árbitro da goleada por 4 a 0 do Verdão sobre o Godoy Cruz, em jogo válido pela volta das oitavas de final da Libertadores 2019, também no Allianz Parque.

Além disso, o uruguaio apitou o empate em 0 a 0 entre Palmeiras e Nacional-URU, em 2016, em amistoso pela Copa Antel.

>> Confira o chaveamento atualizado da Libertadores e faça sua simulação

>> R10 no Flamengo, Imperador no Corinthians… Veja reforços que chegaram há uma década no futebol brasileiro

Palmeiras e River Plate se enfrentam nesta próxima terça-feira (12), a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque. Invicto e com 100% de aproveitamento dentro de casa na competição, o Verdão conta com a força de seu estádio para eliminar os atuais vice-campeões da América.