Usina Nuclear: O que estudar sobre o tema

A Usina Nuclear é um centro industrial onde se produz energia elétrica, através de materiais radioativos.

A saber, a utilização de energia nuclear tornou-se uma saída para as limitações das fontes naturais como carvão, gás, petróleo e os rios por meio das usinas hidrelétricas.

Ademais, ela também apresenta melhor rendimento quando comparado com outras fontes de energia como a eólica e possui custo menor que a maioria das tecnologias utilizadas atualmente.

A energia nuclear tornou-se uma das alternativas de produção mais utilizadas, principalmente por nações como o Japão. Desse modo, vale a pena ficar ligado nesse assunto para vestibulares e o Enem, acompanhe!

Usina Nuclear e a Energia Nuclear

A energia nuclear é obtida por meio de um processo conhecido como fissão, que nada mais é que a divisão do átomo.

Além disso, quando libera-se a energia do átomo, rapidamente ela se transforma em luz.

Todavia, quando liberada lentamente, a energia acaba liberada na forma de calor, utilizado nas usinas nucleares.

Atualmente, o material químico utilizado para produção de energia nuclear é o urânio. Entretanto, outros elementos estão sendo estudados, mas não para comercialização.

Como funciona?

Para uma usina nuclear funcionar perfeitamente elas necessitam de uma estrutura conhecida como vaso de pressão.

Nessa estrutura, encontra-se água utilizada para refrigerar o núcleo do reator, onde fica localizado o combustível nuclear.

Além disso, a água precisa circular por um gerador de vapor, conhecido como círculo primário. Desse modo, quando ele aquece, uma corrente de água passa pelo gerador, que é o circuito secundário.

Por fim, dentro do circuito secundário, a água transforma-se em vapor, fazendo as turbinas girarem, gerando energia elétrica.

Vantagens e Desvantagens

Podemos destacar como principais vantagens da energia nuclear sobretudo o menor custo em diversas áreas como o setor de produção, transporte, logística, entre outros.

A saber, quando utiliza-se 1 quilo de urânio obtém-se 60 kWh, valor muito superior quando comparado com outras fontes de energia disponíveis no mercado.

Além disso, podemos destacar como uma grande vantagem o fato da energia nuclear ser uma fonte de energia limpa. Ou seja, não emitem gases do efeito estufa.

Em contrapartida, a principal desvantagem do uso da energia nuclear, está justamente nos possíveis acidentes nas usinas nucleares.

Embora possuam equipamentos de segurança de última geração, o risco de acidente sempre existe e pode prejudicar severamente o meio ambiente da região da usina.

Usinas nucleares no Brasil

O percentual do consumo de energia nuclear no Brasil ainda é pequeno, tendo em vista que grande parte da energia gerada no país tem origem hidráulica.

No Brasil duas usinas nucleares estão em atividade, Angra I e Angra II, uma terceira planta conhecida como Angra III continua inacabada.

Chernobyl

Em 1986 a Ucrânia presenciou um enorme acidente nuclear que ocorreu na usina de Chernobyl, considerado por muitos como o pior da história.

Para se ter uma ideia, os resíduos nucleares atingiram a Bielorússia, a Rússia e a Ucrânia. Ademais, ocorreram mortes e centenas de pessoas contaminadas pela radiação.

Por fim, por conta do acidente, ao menos 137 mil pessoas que viviam próximas à usina nuclear de Chernobyl foram realocadas e os reatores desligados permanentemente.

