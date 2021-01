Usuários da Twitch transmitem ao vivo BBB 21 como se fosse The Sims

Ame ou odeie, todo ano é marcado por mais uma edição de Big Brother Brasil, que tem transmissão exclusiva da Globo. Contudo, parece que alguns usuários da Twitch estão arranjando um jeito “brasileiro” para contornar a limitação e transmitir o programa na plataforma: colocar uma interface de The Sims no sinal, dando a entender que é um jogo na tela.

Nos últimos dias, as redes sociais estiveram recheadas de fotos mostrando a gambiarra. Em uma pesquisa rápida por The Sims na Twitch trouxe alguns resultados que comprovam as ações dos usuários, que estão, de fato, exibindo BBB 21 como um game. Confira:

brasileiro sendo brasileiro e transmitindo bbb na twitch fingindo que é the sims pic.twitter.com/86rOWWC57B — bia ?? (@chatdetails) January 26, 2021

A escolha do jogo faz sentido, já que em The Sims vemos, basicamente, a rotina de diversos personagens realizando tarefas comuns na tela.

Vale lembar que fazer esse tipo de transmissão é ilegal e configura como pirataria. BBB 21, que é da Globo, pode ser visto apenas no Globoplay, no pay-per-view e no Multishow (além do programa e drops diários, que não transmitem 24h do Big Brother Brasil).

E aí, o que achou da gambiarra feita pelos usuários da Twitch?