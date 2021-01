Vacilão, Rubinho é flagrado com outra no morro · .

Após engatar um caso com Carine (Carla Diaz), Rubinho (Emilio Dantas) vai vacilar e será flagrado por Aurora (Elizangela) com a amante em A Força do Querer. A mãe de Bibi (Juliana Paes) visitará a filha no morro e, ao entrar em um dos becos, encontrará o traficante em clima de romance com a “novinha”. “Quem é essa moça?”, questionará a senhora na novela das nove.

Assustadda, Carine fugirá rapidamente. A traída que se intitula a “perigosa” se aproximará nesse momento e perceberá o clima tenso entre a mãe e o marido. “Que que foi?”, indagará a Perigosa. “Tô perguntando pro Rubinho quem é a moça que tava aqui com ele! Uma de shortinho e top!”, dirá Aurora.

Rubinho tentará despistar a sogra. “Ô, dona Aurora, a senhora tá vendo demais”, falará o bandido. Bibi perguntará à mãe para qual direção a moça de shortinho e top fugiu e partirá na caça da rival com sangue nos olhos.

“Bibi! Bibi! Ó que a senhora fez, dona Aurora”, reclamará Rubinho na maior cara de pau. “Eu que fiz? Tô vendo minha filha perdendo a vida dela por confiar que tu és o marido mais fiel do mundo e eu é que fiz? Vou pegar o menino [Dedé, vivido por João Bravo] e vou embora é agora disso aqui!”, vai disparar a sogra do futuro chefe do tráfico no Morro do Beco.

Bibi encontrará Carine no morro, mas, ao se aproximar da periguete, perceberá que ela está sendo protegida por dois seguranças. “Não vai me bater mais, não”, provocará a “novinha”, sem demonstrar medo da adversária.

A essa altura, ela já terá tomado um surra da ex-estudante de Direito. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 25.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março após a reapresentação da "edição especial" de A Força do Querer.

