Vacina Já: Governo de São Paulo lança site para pré-cadastramento

Logo após a aprovação do uso emergencial da CoronaVac pela Anvisa e do início da vacinação no domingo (17), o governo de São Paulo lançou um site para que todas as pessoas aptas a receber a vacina do Butantan possam fazer um pré-cadastro para receber a primeira dose.

Neste primeiro momento, os grupos-alvo são os profissionais da Saúde e indígenas. O site é o www.vacinaja.sp.gov.br. O pré-cadastro não significa um agendamento, mas, segundo o governador João Doria, “vai garantir um atendimento mais rápido nos locais de vacinação e evitar a formação de aglomerações”.

Fonte: VacinaJá/ReproduçãoFonte: VacinaJá

Não é obrigatório fazer o pré-cadastro para se vacinar, pois ele pode ser realizado diretamente nas unidades de vacinação, no momento de receber o imunizante, mas o preenchimento antecipado torna o procedimento mais simplificado e “ajuda toda a sociedade”, explicou o site do governo. A maior parte dos profissionais de saúde será vacinada no próprio local de trabalho.

Além do estado, a CoronaVac começará a ser usada no restante do Brasil ainda nesta semana. A partir desta segunda-feira (18), serão distribuídas para outros estados 4,6 milhões de doses da vacina, das quais 1,4 milhão foi reservado para São Paulo.