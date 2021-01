Vacinação contra o Coronavirus é iniciada em Neópolis

Na tarde desta quarta-feira (20), foi iniciada em Neópolis às 13 horas, a campanha de vacinação contra o Coronavirus no município.

Segundo o Secretário Municipal de Saúde, Fagner Antunes, a primeira pessoa a ser vacinada no município foi a Técnica de Análise Clínica, Vânia Maria, devido a sua disponibilidade de está no laboratório da Secretaria Municipal de Saúde, na linha de frente, atuando na coleta de testes rápidos e SWAP, sendo desta forma escolhida para ser a primeira a receber a vacina no município ribeirinho.

O segundo a ser vacinado foi o médico clínico geral Antônio Joaquim, que presta atendimento na Unidade Básica de Saúde III, localizada na rua Luiz Gonzaga.

Vale salientar que a vacina só será aplicada pelo município, em funcionários da saúde que estão na linha de frente no município.

Informações Ed Sousa