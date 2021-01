Vacinação é ‘decisiva’ para a economia brasileira?

“A volta segura ao trabalho é importante e a vacinação em massa é decisiva, é um fator crítico de sucesso para o bom desempenho da economia logo à frente”, disse Guedes durante entrevista em que divulgou o resultado da arrecadação federal em 2020.

O ministro também teria afirmado que as críticas que o governo brasileiro não negociou com mais fabricantes para adquirir os imunizadores não procede. “O Brasil está realmente tentando comprar todas as vacinas. A crítica de que teríamos ficado com uma vacina só não cabe. Estamos tentando adquirir todas as vacinas. Eu sou testemunha do esforço de logística para isso”, afirmou.