VAGA DE EMPREGO: Gestão 4.0 oferece 15 oportunidades para diferentes áreas

A Gestão 4.0 está com 15 vagas abertas para atuação nas áreas de marketing, produto e venda. A empresa,

cujo propósito é apoiar gestores em suas jornadas, de modo a desenvolverem suas empresas e transformarem a realidade econômica e social do Brasil, conta com mais de 300 mil colaboradores.

Com um pouco mais de dois anos de existência, a empresa tem se consolidado do mercado, expandindo sua atuação dia após dia. Para apoiar esse crescimento, a Gestão 4.0 busca profissionais que desejem atuar em prol de transformar a educação brasileira em um ambiente bastante dinâmico.

Neste sentido, a empresa oferece oportunidades para os cargos de Analista Comercial, Analista de Marketing de Performance, Analista de Produtos, Assistente de Eventos, Business Development, Community Manager, Executivo de Vendas, Executivo de Vendas in Company, Gerente de Eventos e Operações, Gerente de Marketing de Conteúdo, Growth Marketing, Product Manager Junior, Redator Pleno e Representante de Desenvolvimento de Vendas. Todas as vagas são para atuação em São Paulo.

Como se inscrever

Os profissionais interessados em uma das vagas podem se candidatar diretamente na página de Carreiras da empresa, disponível no site https://gestao40.gupy.io/. Os requisitos, como nível de escolaridade, experiência e habilidades, assim como a remuneração, podem variar de acordo com a posição desejada.

No entanto, é importante que o profissional tenha valores parecidos com os da empresa e vontade de crescer dia a dia com a mesma, de modo a ajudar gestores e líderes de negócios a inovarem e gerarem mais resultados.

